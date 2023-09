Aura, le spectacle immersif sous le dôme des Invalides photos et vidéo

Vous n’avez jamais vu le Dôme des Invalides ainsi ! Aura Invalides c’est un rendez-vous unique en son genre au cœur de Paris !

Cultival s’est emparé de ce lieu emblématique de l’histoire de France pour concevoir un spectacle hors-norme absolument captivant au cœur de l’édifice!

Aura Invalides est une expérience immersive. C’est le fruit d’un travail qui a duré 3 ans avec la société canadienne Moment Factory.

La technologie au service du patrimoine

Sons, lumières, vidéo mapping, musique orchestrale, rien ne manque pour montrer au public une prouesse technologique au service de l’Histoire pour Aura Invalides !

Dès le 22 septembre, à la nuit tombée, et durant 50 minutes, les visiteurs partagent une expérience collective intemporelle sous la coupole peinte du Dôme, haute de 60 mètres.

Comme par magie, l'architecture dialogue avec la création spécialement conçue pour épouser le lieu.

Pour que ce rêve mariant patrimoine et numérique soit possible les deux sociétés ont travaillé en étroite collaboration avec le musée de l’Armée. Le résultat est sensoriel, fascinant et envoûtant.

Aura Invalides – La construction, les mémoires, l’élévation

Comme une valse, le spectacle se déroule en 3 temps : la construction, les mémoires, l’élévation.

Une partie de l’expérience se passe au cœur de la rotonde centrale. Puis, on déambule dans les chapelles tout près des tombeaux des illustres : les Maréchaux Foch et Lyautey, le mausolée de Vauban, et bien entendu, Napoléon…

Chaque chapelle propose une immersion différente, les murs s’animent de façon somptueuse montrant tour à tour des cavalcades, des embrasements… le tout dans un respect immense pour ceux qui reposent sous le Dôme.

C’est magique, poignant, l’architecture séculaire se marie au numérique sans dénaturer le lieu.

Aura Invalides est un moment de culture à ne manquer sous aucun prétexte. Ici on ne raconte pas l’histoire comme ce fut le cas pour La nuit aux Invalides, on la ressent au plus profond !

