Manga Nights With a Cat – Les chats sont-ils des anges ou des démons ?

Nights With a Cat est un manga trop mignon publié aux Editions Glénat. Il va plaire aux amoureux des chats et si vous ne l’êtes pas vous tomberez forcément sous le charme.

Il rassemble des petites histoires développées autour de la cohabitation avec un chat. L’angle est original puisque ces histoires sont basées sur le pouvoir de séduction presque surnaturel des matous sur les humains. (Puisqu’on vous dit qu’ils dirigent le monde!)

Un chat beaucoup trop mignon

L’auteur Kyuryu Z, illustre la vie d’un jeune homme nommé Futa. Elle va être bouleversée le jour où sa sœur emménage chez lui avec son chat. Cette petite boule de poils va pendre de plus en plus de place dans sa vie.

Au début amusé et attendri, il est au fil des jours du plus en plus sous son charme jusqu’à être sous l’emprise totale de son chat. Son apparence, son attitude, ses jeux, ses délires, tout est trop craquant à ses yeux. II lui pardonne tout même s’il est parfois insupportable.

Futa s’émerveille sur la flexibilité de sa queue, sur la transformation de ses yeux à la lumière, sur sa flexibilité, ses drôles de positions pour se reposer, sur son refus de jouer avec ses jouets sur commande, etc. Ces moments sont immédiatement capturés avec des centaines de photos qui encombrent son smartphone.

Qui est le maître ?

Si un de ces félins vous héberge chez lui, ces scénettes ne vous seront certainement pas inconnues. Le chat de Futa adore par exemple faire tomber des objets en le regardant droit dans les yeux ou s’allonger sur le clavier de son ordinateur.

Ce manga est en fait inspiré trait pour trait du chat de l’auteur mais vous reconnaîtrez aussi sûrement le vôtre.

Impossible de résister à ce chat trop mignon d’autant plus que Kyuryu Z réussit à le rendre vraiment craquant peu importe ses bêtises, mais c’est le propre de tous les chats.

Le style est original. Les humains sont envoutés avec des grands yeux et les pages sont rehaussées par quelques touches de couleurs. Nights With a Cat est un manga feel good qui vous fera réfléchir sur votre relation avec votre chat. Alors ange ou démon ?

