Etude – L’écriture manuscrite de moins en moins utilisée par les Français

Ecrire à la main vous le faites souvent ? L’IFOP a enquêté pour Otypo sur le sujet.

L’objectif de l’étude est d’appréhender les pratiques des français en matière d’écriture à la main.

Si on reste toujours attaché au papier et à l’écriture manuscrite, force est de constater qu’on utilise de moins en moins ce mode de rédaction.

Voici les enseignements de l’enquête menée par le cabinet d’étude.



55% de la population écrit aujourd’hui plus souvent sur clavier contre 11% uniquement sur papier. Les jeunes suivent le mouvement, l’écriture manuscrite est plébiscitée par 11% d’entre eux contre 14% en 2016. (voir graphique ci-dessus pour le détail)

Carte postales, lettres, on noircit moins de papier

Au cours de la dernière année, moins d’un Français sur deux (41%) a écrit une lettre personnelle sur papier.

Les chiffres s’écroulent pour une carte postale (32%), une carte de vœux (31%) ou une carte avec des mots doux / des mots d’amour (28%). Et près de 8 français sur 10 estiment aujourd’hui écrire moins à la main qu’il y a 10 ans.



L’écriture à la main est par ailleurs considérée comme un handicap ne permettant pas de performer dans les études ou le travail. En effet, une part significative des Français (plus de 30%) considère qu’elle a déjà été handicap aussi bien durant la scolarité que dans la sphère professionnelle.

Un attachement au papier tout de même !

Malgré cette baisse de l’utilisation de l’écriture papier, tout n’est pas perdu ! 26% des Français déclarent préférer écrire sur papier qu’avec un clavier (25%).

C’est le même constat parmi les jeunes : ils préfèrent écrire sur papier (pour 31% d’entre eux) alors qu’ils plébiscitaient le clavier en 2016.