Début novembre, les premiers épisodes (ou chapitres) prometteurs de Tales from Death du Studio Myrà, édités par Glénat, sont sortis sur la plateforme de lecture Ono.
Depuis, chaque dimanche, un nouvel épisode est disponible à la lecture.
Dans Tales from Death, on découvre un Paris à la période de la Belle Époque. Mais ce Paris prend rapidement des allures fantastique : Paris version Steampunk.
Les créateurs ne lésinent pas sur les détails de Notre-Dame dans le premier épisode. L’univers présenté est envoûtant, avec les dirigeables et les humains modifiés (comme on le découvre très vite avec le bras d’Eugénie, par exemple).
Malgré sa mort (qui est loin d’être accidentelle), Anastasie revient parmi les vivants. Esprit en quête de vengeance, l’ambiance du récit se fait par la même occasion plus sombre et plus inquiétante. Le basculement dans l’étrange est maîtrisé (les couleurs chaudes passent habilement aux tons froids).
La lecture verticale est fluide. Le décor, moins présent sur les chapitres deux et trois, permet de se concentrer sur le ressenti d’Anastasie… et nous place à ses côtés, dans son cercueil.
La première saison comptera 24 épisodes. L’éditeur Glénat a déjà indiqué qu’une deuxième saison est prévue, et en cours de création actuellement. Avec son atmosphère gothique et son personnage central obstiné, arrogant et excentrique, Tales from Death pose de solides bases pour la suite.
Envie de découvrir Tales from death ? La lecture des trois premiers chapitres est gratuite. Toutes les semaines, découvrez la suite des aventures d’Anastasie.
Résumé éditeur
Anastasie est la dernière héritière d’un large empire industriel dans un Paris aux décors Steam Punk. Et aujourd’hui, elle se marie avec Jules, qu’elle aime. Quand vient le moment du jeté de bouquet, un dirigeable frôle Notre-Dame et une gargouille s’écrase sur le parvis. Anastasie est morte, mais son esprit demeure encore sur terre, et elle va utiliser ses pouvoirs pour se venger de son assassin.