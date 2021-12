Paris, capitale de Guerlain, le livre aux mille parfums - IDBOOX

« Paris, capitale de Guerlain » est le très beau livre de Laurence Benaïm.

Paris, capitale de Guerlain (Coed. Guerlain / Flammarion) en fait indéniablement partie, ce livre aux mille et une fragrances est un enchantement pour qui aime Paris et le Guerlain.

Un voyage à travers le temps et les senteurs

Ce beau livre au format exceptionnel nous offre un merveilleux voyage dans la ville lumière et l’histoire du célèbre Parfumeur.

De l’ouverture de la première boutique rue de Rivoli en 1828 à nos jours, ce voyage entre raffinement, création et innovation est un moment de légende qui se découvre au fil des pages.

De Shalimar à La petite robe noire, Paris, capitale de Guerlain, rend hommage à cette maison mythique avec faste et finesse.

L’ouvrage ponctué de textes est accompagné d’une iconographie somptueuse qui invite le lecteur à pénétrer dans les coulisses de la maison. Il ne manque plus que les senteurs pour vivre ce voyage pleinement.

Une visite de Paris inédite

Ce beau livre propose de multiples entrées de lecture. L’auteure nous emmène notamment au 42 rue de Rivoli (première adresse de Guerlain) à la Rue de La Paix. On passe ensuite, par les Champs-Elysées pour finir rue de Sèvres. Une carte blanche aux artistes contemporains complète cette immersion dans l’univers du parfumeur.

Le saviez-vous ?

Au fil des générations, les Guerlain ont été de grands amateurs d’art et de littérature. Ils ont vécu de formidables complicités avec des écrivains, telle celle de Pierre-François Pascal avec Honoré de Balzac. Ils y ont puisé leur inspiration pour certaines créations emblématiques de la Maison.

Ainsi en 1919, lorsque Jacques Guerlain prénomme son chypre fruité Mitsouko, il rend hommage à l’héroïne du roman « La Bataille » de Claude Farrère. Autre fragrance légendaire, Vol de Nuit, fait référence au roman d’Antoine de Saint-Exupéry.

