Sélection de 14 beaux livres à offrir pour les fêtes de fin d’année

Sélection Expositions

La Collection Morozov (Gallimard)

L’ouvrage La collection Morozov, Icônes de l’art moderne, dirigé par Anne Baldassari, est tout aussi fabuleux que l’exposition qui a lieu à la Fondation Vuitton.

Imaginez un livre de 540 pages, mesurant 300X280 mm, et pesant plusieurs kilos. Ce catalogue relié est juste magnifique. C’est une invitation à une immersion dans le beau et le majestueux ! Lire l’article complet ici

David Hockney – A Year in Normandie (Musée de l’Orangerie-RMN)

En ouvrant ce magnifique livre (en français et en anglais) on trouve à gauche un carnet explicatif, une interview de l’artiste, un texte passionnant de Marco Livingstone. La droite de l’ouvrage se déplie, une fresque géante de plusieurs mètres de long, se dévoile.

Lire l’article complet

Chaïm Soutine – Willem de Kooning : La peinture incarnée (Hazan)

Le catalogue de l’exposition Chaïm Soutine – Willem de Kooning : La peinture incarnée est un fidèle reflet du parcours proposé aux visiteurs par le musée. Son grand format et ses 130 illustrations et photographies permettent de prendre toute la mesure du travail des deux artistes. Lire l’article complet

Uderzo comme une potion magique (Hazan)



L’exposition Uderzo est terminée mais il reste le très beau catalogue d’exposition à découvrir. Ce beau livre abondamment illustré est une rétrospective inédite du Papa d’Astérix. Lire l’article complet

Sélection Art

Magnum et la Street Photography (Actes Sud)

Pour celles et ceux qui s’intéressent à la photographie et à l’évolution de notre société, l’agence Magnum créée en 1947 est une gardienne du temps et de l’art de la photo.

Stephen MacLaren nous plonge dans les archives de la célèbre entreprise avec Magnum et la Street Photography (Actes Sud). Lire l’article complet

Martin Parr and The Anonymous Project – Déjà View (Ed. Textuel)

Martin Parr et The Anonymous Project dialoguent dans un livre photo étonnant et plein d’humour. Lire l’article complet

Oh ! AfricArt (Editions du Chêne)

Avec sa couverture rose et son titre de lumière, Oh ! AfricArt nous emmène à la découverte de 52 artistes contemporains africains. Lire l’article complet

Anime Architecture (Mana Books)

Stefan Riekeles dédie son livre à l’architecture dans les films d’animation japonais.Akira, Ghost in the Shell, Patlabor, Neon Genesis Evangelion, Amer Beton, il s’arrête sur une sélection de films pour nous ouvrir les yeux. Lire l’article complet

Légendes des réserves (Musée D’Orsay – Gallimard)

Cet ouvrage réunit l’auteure Maylis de Kerangal et l’artiste Jean-Philippe Delhomme.

Ils ont visité ensemble les réserves du musée d’Orsay. Le peintre a réalisé une trentaine d’œuvres suite à ses visites, tandis que M. de Kerengal a couché sur le papier son expérience. Visions communes ou perspectives différentes, ce livre est original, et assez inédit dans son concept.

Galerie d’art hétéroclite (Chêne Editions)

La galerie d’art hétéroclite est une collection étonnante. Elle propose des livres-objets. Chaque opus propose une vingtaine de planches magnifiquement imprimées. Chaque sélection explore un champ artistique. C’est beau, contemplatif, on peut conserver l’ouvrage dans sa bibliothèque ou accrocher les planches.

Sélection Plaisir des yeux et connaissance

Plantu et Reza, regards croisés (Gallimard)

Le photographe Reza et le dessinateur Plantu proposent un regard bien à eux sur les faits de société. Ce livre grand format présente leurs œuvres. Lire l’article complet

Océans Face à Face (Ed. Leduc)

Cet ouvrage très grand format vous plonge au fond des océans à la découverte des prédateurs, des reptiles et de tous les animaux qui peuplent nos fonds marins. Lire l’article complet

A la conquête du Cosmos – 60 ans d’aventures spatiales françaises (Flammarion)

C’est un livre rare, beau et passionnant. A la conquête du Cosmos – 60 ans d’aventures spatiales françaises est une fresque formidable racontant la conquête spatiale en France. Documents et photos inédites. Lire l’article complet

La nature au bout des doigts (ED. Les grandes personnes)

La nature au bout des doigts est un livre OVNI comme on les aime. Pénélope est une artiste, elle apporte une façon de lire toute nouvelle par le toucher, c’est beau et poétique. Lire l’article complet

