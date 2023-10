Quatre saisons au jardin – Le livre des jardiniers du Muséum d’Histoire Naturelle

Quand les jardiniers du Muséum national d’Histoire naturelle se réunissent pour nous délivrer leurs secrets pour jardiner en toutes saisons, c’est un merveilleux cadeau !

Le livre Quatre saisons au jardin (Marabout – MNHN) est un petit trésor pour cultiver son jardin à la manière des jardiniers du muséum.

Des conseils de jardinage pour les 4 saisons

Ce très bel ouvrage de plus de 270 pages est somptueux, plus de 300 photographies agrémentent le propos.

Le livre est segmenté en 4 parties correspondant aux 4 saisons. En plus d’être beau, c’est une mine d’or pour apprendre à jardiner, parfaire ses connaissances.

L’objectif est de vous aider à avoir chez vous un espace de verdure magnifique et respectueux de la biodiversité.

Arrosage, boutures, compost, taille, récolte, plantation, plessage… tout y est ! Il n’y a plus qu’à suivre les conseils prodigués par les 40 jardiniers et botanistes du Jardin des plantes de Paris qui travaillent avec amour, 365 jours par an dans un parc de 20HA !

Isabelle Glais (ci-dessous), directrice des jardins botaniques du MNNH et Frédéric Achille, directeur adjoint, ont dirigé cet ouvrage en collaboration avec les jardiniers et le résultat est juste fantastique !

Vous trouverez dans Quatre saisons au jardin, toutes les réponses à vos questions. La mise en page est claire, les conseils didactiques, parfaitement expliqués et accessibles. Bref, Quatre saisons au jardin est une bible qui ouvre les horizons !

Nous partageons aussi avec vous, quelques photos prises le jour du lancement du livre au Jardin des plantes.

