Mondes Disparus – Un voyage immersif spectaculaire de 3,5 milliards d’années en réalité virtuelle au Muséum d’Histoire naturelle

Mondes Disparus est la nouvelle expérience en réalité virtuelle du Muséum national d’Histoire naturelle. Nous avons pu la tester en avant-première. Préparez-vous à du grand spectacle.

Le Muséum national d’Histoire naturelle vous propose de remonter le temps aux origines de la vie avec l’expo Mondes disparus. Nous avons embarqué pour ce voyage immersif de 3,5 milliards d’année.

Mondes Disparus – Une expérience en réalité virtuelle spectaculaire

Du 14 octobre 2023 au 16 juin 2024, le Musée ouvre une faille temporelle dans la Galerie de Généalogie et de Minéralogie. Le MNHNa décidé de co-produire avec la société Excurio une expérience immersive en réalité virtuelle.

Ce nom vous dit peut-être quelque chose puisqu’Excurio est le studio de développement derrière les expériences « Eternelle Notre Dame » et « L’Horizon de Khéops ».

Avant d’effectuer cette plongée vertigineuse dans l’histoire de la Terre vous devrez enfiler un casque HTC Vive Focus. Cet appareil est entièrement autonome et il ne nécessite pas de backpack. Ne vous inquiétez pas, vous l’oublierez dès les premiers instants.

Une plongée immersive dans l’Evolution

Excurio et le Muséum ont scénarisé cette aventure captivante pour vous transporter au cœur du récit. Vous assistez à une conférence en 2223. Vous êtes guidés par Darwin, un robot intelligent mais chapardeur. Il ne résiste pas à la tentation et vole une sonde capable de projeter les personnes dans le passé.

Vous êtes propulsés 3,5 milliards d’années en arrière. Vous allez devoir faire des sauts dans le temps afin de reconstituer cette machine qui vous aidera à rentrer.

Ce voyage de 45 minutes va vous faire découvrir l’histoire de la vie sur Terre comme vous ne l’avez jamais vue. Archéen, Cambrien, Carbonifère, Jurassique, Crétacé, Eocène, Pléistocène, vous allez vous promener au cœur de la vie et des mondes disparus de notre planète jusqu’à aujourd’hui.

Une balade au milieu des dinosaures

Ca n’est pas une métaphore. Vous aurez réellement la sensation d’être projeté dans le temps grâce à la magie de la réalité virtuelle et au savoir-faire d’Excurio. Vous allez vous déplacer au milieu d’insectes géants disparus, nager avec des ichtyosaures, tomber nez à nez avec un nid de Dakotaraptor ou encore grimper dans les arbres monumentaux de forêts luxuriantes.

Au cours de ces différentes séquences l’immersion est totale. Elle n’est pas uniquement visuelle et sonore. Vous êtes également invité à vous déplacer. Cette dimension supplémentaire renforce le sentiment d’être au cœur de l’action et de vivre l’instant.

On se baisse instinctivement pour éviter une liane ou on longe le bord d’une falaise pour éviter de tomber dans le vide. Vous déambulerez au milieu de dinosaures géants et vous vous sentirez minuscules. Cette aventure de 45 minutes vous réserve beaucoup d’autres surprises et d’émotions dont une rencontre mémorable avec des hominidés.

Pour un public en quête d’aventures mais aussi de connaissances

Sous ses airs d’attraction, Mondes Disparus est une expédition très sérieuse. Elle est réalisée avec la caution de 30 scientifiques du Muséum ainsi qu’une illustratrice scientifique. Une centaine de végétaux et plus de 120 espèces animales ont été minutieusement reconstitués.

De retour dans le monde réel, n’hésitez pas à visiter les différentes galeries du Jardin des Plantes. De nombreux fossiles de ces mondes disparus sont dans la Grande Galerie de l’Evolution, la Galerie de Paléontologie ou encore la Serre de l’Histoire des plantes. Passionnant du début à la fin.

La Galerie de géologie et de minéralogie du Jardin des Plantes 36 Rue Geoffroy Saint-Hilaire Paris 5éme

Du mercredi au dimanche de 10h à 18h à partir de 11 ans.



