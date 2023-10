Sélection de 4 livres de Fantasy à lire cet automne

L’automne est propice aux lectures. Voici nos avis de lecture sur 4 romans à lire au chaud. Si vous êtes fans de Fantasy l’un de ces livres pourrait vous plaire.

Notre sélection concerne : The Five Crowns T1 : La Cour de la Haute Montagne, de A. K. Mulford (Slalom). Fire & Frost, de Elly Blake (Korrigan). The Witchlands T2 :Windwitch, de Susan Dennard (La Martinière Fiction). PSI, de Corbeyran (Hugo).

The Five Crowns T1 : La Cour de la Haute Montagne

Résumé

Depuis le massacre de sa famille et de son peuple, Remy a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre et accepter une vie de fugitive, clandestine, chaotique et incertaine. Aussi se croit-elle perdue lorsqu’elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince fae, connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières, Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu’elle ne le craignait et surtout loin d’être innocentes à son égard, ce qui la surprend mais n’est pas tout à fait pour lui déplaire…

Pourquoi le lire

La première romantasy des éditions Slalom est une jolie découverte, ou en tout cas c’est un bon début de série (4 tomes sortis en VO, un 5e prévu en 2024).

Une fois passée la mise en place, le rythme est soutenu : actions, émotions et retournements de situations sont de mises.

Les personnages sont intéressants et les interactions entre Remy et Hale font mouche. Et pour les amateur·rice·s de beaux livres, il existe une version collector flamboyante.

À partir de 16 ans (note de l’éditeur : contient des scènes de sexe explicite). Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Fire & Frost

Résumé

Ruby vit aux confins d’un royaume plongé dans un hiver sans fin. Cette jeune Sang-de-Feu a le don à la fois de guérir et de détruire grâce au pouvoir des flammes. Mais tous ceux qui possèdent cette aptitude sont pourchassés sans pitié par les Sang-de-Glace, l’élite du royaume. Lorsque sa mère est tuée devant ses yeux et qu’elle se retrouve traquée par les soldats de la garde royale, Ruby est secourue par Arcus, un Sang-de-Glace rebelle. Le jeune guerrier a besoin du pouvoir de Ruby pour déclencher un coup d’État contre le roi cruel qu’il déteste. La jeune femme sait qu’elle ne devrait pas lui faire confiance, même si chaque contact entre eux est électrique. Cette alliance contre nature entre ces deux ennemis que tout sépare est bien dangereuse, d’autant que, derrière son visage de glace, le jeune Arcus dissimule un sombre secret…

Pourquoi le lire

Décidément, Korrigan a le chic pour nous surprendre ! Fire & Frost est divertissant et nous emmène vivre des aventures glacées (ou pas tant que ça) auprès de Ruby et d’Arcus.

Certes, ce n’est pas LE roman de l’année, en terme de fils rouges et de retournements de situation, on ne retrouve rien de vraiment original… Et pourtant, ça fonctionne – on laisse ses tracas du quotidien de côté. La triologie « Fire & Frost » devrait plaire aux lecteur·ice·s de Sarah J. Maas et Victoria Aveyard.

À partir de 16 ans. Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

The Witchlands T2

Résumé

Après l’explosion qui a détruit son vaisseau, le prince Merik est présumé mort. Affaibli mais pourtant bien vivant, le Windwitch rejoint la capitale royale, déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour révéler au grand jour la trahison de sa soeur. De son côté, Aedun, le Bloodwitch, a découvert que la tête d’Iseult est mise à prix. Bien décidé à empocher la prime, il ne tarde pas à retrouver la jeune femme, mais à sa plus grande surprise, Iseult lui propose un marché : si Aedun l’aide à retrouver Safi, elle lui rendra l’argent qui lui a été volé.

Pourquoi le lire

Après un premier tome bien mené (mais pas parfait – lire la chronique), le deuxième tome de la saga de Susan Dennard est – tout juste – à la hauteur de nos espérances (mais on en attendait beaucoup).

Malgré un manque de profondeur et de développement, l’autrice arrive à rendre son histoire intéressante et toujours très rythmée. Les descriptions et le word-building sont similaires à Truthwitch et auraient donc mérités d’être développés un peu plus, mais celui des personnages, lui, est bien présent. Une bonne lecture.

À partir de 13 ans. Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici

PSI

Résumé

Cinq jeunes ados dotés de pouvoirs PSI sont embarqués dans une enquête non officielle dont l’objet est de retrouver la victime d’un enlèvement qui est âgée d’une dizaine d’année et n’est autre qu’une star mondial des réseaux sociaux : Adame.

L’affaire Adame rassemble Waël, qui peut entrevoir des bribes d’avenir, Judith, qui est capable de converser avec des personnes mortes, Quincy, qui peut déplacer des objets par la seule force de sa pensée et les jumeaux Romane et Yoann, qui sont télépathes.

Réunis par une femme énigmatique qui prétend travailler pour le compte du gouvernement, ils sont vite persuadés qu’on cherche à les manipuler. Très vite, l’affaire dérape…

Pourquoi le lire

PSI rassemble de très bonnes idées, mais peine à nous plonger complètement dans son univers. La première moitié du roman m’a accroché, la dernière un peu moins.

Les différents points de vue permettent d’en apprendre plus sur les protagonistes, leurs caractères, envies, peurs… Le scénario s’enchaîne intelligemment malgré une « fin » un peu précipitée.

Un roman sympa, mais qui risque de se faire éclipser rapidement au vue des nombreuses sorties à cette période de l’année.

Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

