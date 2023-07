Une collection de 6 Comics sur le Multiverse Marvel

Après une série sur les héroïnes Marvel et une autre dédiée à Star Wars, Panini Comics sort une nouvelle collection consacrée au Multiverse.

Le Multiverse imaginé par Marvel ouvre des possibilités infinies. Les versions des super-héros se multiplient et avec eux leur cohorte de méchants.

On a pu en avoir un aperçu au cinéma dans Spider-Man : across the Spider-Verse, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ou encore dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ces 6 comics nous plongent dans des univers parallèles complétement déjantés. Toutes nos certitudes sur les super-héros sont remises en question. Deadpool devient un serial killer, Captain America et Iron Man se transforment en zombies et une armée Spider-Man affronte des vampires.

Chaque histoire est totalement indépendante. Deadpool Re-massacre Marvel est une de nos préférées. Comme d’habitude avec ce super-héros irrévérencieux, l’histoire est décalée et sanglante. Il ne fait pas de quartier et ses congénères tombent comme des mouches.

Les super-héros Marvel malmenés dans le Multiverse

Les dessins sont splendides. Le style change en permanence. On passe d’un trait et d’une colorisation typiques des années 60 à un style Archie Comics en passant par du noir et blanc et des dessins pour enfants.

On a également un coup de cœur pour Spider-Man Spider-Geddon. Cette histoire permet de découvrir de multiples versions de Spider-Man toutes plus délirantes les unes que les autres. Il y a un Spider-man Gundam, un Spider-man cowboy, une tarentule et même un T-Rex. Ils s’unissent tous pour faire face à une horde de vampires temporelle. C’est excellent.

Si vous êtes fans des zombies, vous apprécierez également Marvel Zombies : la famine. Tous les super-héros se sont transformés en zombies. Sauvez l’humanité n’est plus leur préoccupation principale. Ils pensent plutôt à la croquer.

Suivez ce lien pour acheter le tome 1.

Cliquez sur ce lien pour le tome 2.

Suivez ce lien pour acheter le tome 3.

Cliquez sur ce lien pour le tome 4.

Suivez ce lien pour acheter le tome 5.

Cliquez sur ce lien pour le tome 6.

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités