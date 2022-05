Stranger Things : Erica la grande devient la reine de Donjons et Dragons

Stranger Things – Erica la grande est le nouveau comics qui étend l’univers de Stranger Things au-delà de la série Netflix. Il est consacré à l’incontournable Erica.

L’interminable attente va bientôt prendre fin. La saison 4 de Stranger Things va démarrer sur Netflix le 27 mai 2022. Avant de retourner dans le monde à l’envers, découvrez un pan caché de l’histoire des sauveurs de la ville d’Hawkins dans un nouveau comics édité chez Mana Books.

Stranger Things : Erica la grande met à l’honneur la petite sœur de Lucas Sinclair. Elle a pris beaucoup d’importance dans la saison 3 de la série. Elle est aussi horripilante que géniale et méritait bien un comics pour elle seule.

Après avoir aidé Steve, Dustin et Robin à infiltrer la base russe cachée sous le centre commercial d’Hawkins, Erica se voit remettre solennellement le jeu Donjons et Dragons de la bande de copains. Elle est devenue grande. La passation est assurée.

Stranger Things – Erica, la nouvelle reine de Donjons et Dragons

Cette nouvelle BD concerne justement ce point. Après que tout soit rentré dans l’ordre (temporairement), Erica veut faire une partie de Donjons et Dragons. Son frère est trop occupé pour jouer avec elle. Erica décide donc de convaincre ses amies de se lancer dans cette aventure. Rien ne se passera comme prévu.

Le ton va très vite monter et les amies se chamailler. Elles vont devoir apprendre à coopérer et respecter les différences de chacune pour nettoyer le désordre qu’elles ont créé.

Comme pour le précédent Comics Stranger Things et Dungeons & Dragons, ce nouvel opus mélange l’univers d’Hawkins avec le jeu de rôle. Les personnages se métamorphosent en reprenant les codes Donjons et Dragons. Erica se transforme en reine guerrière impitoyable, un perroquet en phénix et un chien en Cerbère.

C’est amusant et ça nous met l’eau à la bouche pour retrouver Stranger Things. On espère qu’Erica aura une place de choix dans la saison 4.

Stranger Things – La collection de comics

– Suivez ce lien ou sur ce lien pour acheter Stranger Things Erica la grande

– Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter Stranger Things : Colo de science

– Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter la BD Stranger Things : la brute

– Stranger Things – De l’autre côté sur ce lien ou sur ce lien

– Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter la BD officielle Stranger Things – Six

– Cliquez sur ce lient pour acheter Stranger Things Dans les flammes