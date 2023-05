Timebomb Teacher – Un manga explosif dans l’univers des yakuza

Timebomb Teacher est un manga explosif. C’est une série courte en quatre tomes, publiée chez Panini Manga. Elle est l’œuvre de Yanagi Takakuchi.

L’histoire se déroule dans le milieu du crime organisé à Tokyo. Azusa est une professeur de chimie désabusée. A la recherche de sa sœur Ruka mystérieusement disparue, elle va plonger dans l’enfer de la mafia de Kabukicho.

Ses connaissances en chimie vont la sauver. Elle va très vite devenir une adversaire redoutable mais pourquoi pas une alliée. Comme pourrait le dire Walter White il ne faut jamais se fier aux apparences.

Quand une prof de chimie rencontre l’univers des yakuza

Timebomb Teacher joue la carte du réalisme et de la violence crue. Attention, donc à ne pas le mettre entre toutes les mains. Les yakuza n’ont aucune pitié et ils n’ont aucun scrupule à frapper une femme. L’héroïne n’est pas épargnée. Heureusement cette enseignante en chimie dans un lycée de province ne va pas se laisser faire.

Au-delà du côté brutal, le scénario est rythmé et bien construit. Il alterne les scènes d’action et l’enquête pour retrouver sa sœur. Le mélange est réussi et on accroche rapidement à l’histoire.

On apprécie également le décalage original entre le monde de Azusa calme et l’univers très violent des yakusa.

Nous avons pu lire les deux premiers tomes. La tension monte crescendo et l’intérêt ne retombe pas. Timebomb Teacher est plongée haletante dans l’univers des yakusa. On valide à 100%.

