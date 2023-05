Nuit des musées 2023 – 12 visites sympas à faire à Paris

La 19e Nuit européenne des musées aura lieu le samedi 13 mai 2023. De nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit.

Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

Nous avons sélectionné 12 visites parmi les milliers de manifestations proposées pour la Nuit des musées ! (liste complète des évènements)

Bibliothèque nationale de France

La BnF vous invite à découvrir son nouveau musée, situé au cœur du site historique de Richelieu dans le IIe arrondissement de Paris.

Une expérience de visite inédite, de 18h30 à 23h (dernière entrée 22 h), en compagnie des conservateurs et des chargés de collections.

Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie

Au programme : visite des deux sites, médiations scientifiques, découverte des différentes expositions temporaires et permanentes ouvertes pour l’occasion. A ne pas manquer, la projection du film The Dark Side of the Moon Planetarium Experience.

Cité de l’architecture et du patrimoine

Dans le cadre de l’exposition Notre-Dame de Paris. Des bâtisseurs aux restaurateurs, actuellement ouverte au public, le musée propose une découverte ludique et innovante du monument grâce à un contenu enrichi avec Sententia, le secret de Notre-Dame un jeu d’énigme sur tablette. De plus, À la recherche de Notre-Dame est une fiction sonore immersive réalisée en partenariat avec Audible, qui plonge les visiteurs au plus près de l’histoire de Notre-Dame de Paris, dans sa dimension culturelle, aux côtés de Victor Hugo.

Palais Galliera

L’exposition «1997 Fashion Big Bang» (lire notre reportage) sera en accès libre et gratuit. Des médiateurs de l’Ecole du Louvre accueilleront les visiteurs. Les étudiants de danse du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris réaliseront une performance au son d’un mix house spécial 1997 du DJ Cogan.

Musée d’Orsay

Le public est invité à découvrir gratuitement, le temps d’une soirée ( de 18h à 23h), de manière insolite, festive et ludique, la richesse des collections du musée d’Orsay.

Un focus sera fait sur l’exposition Pastels (lire notre reportage). Grâce à des visites réalisées par des guides-conférenciers, des ateliers proposés dans la nef, ou encore la réalisation d’une fresque par des étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, les visiteurs pourront découvrir tous les secrets et la pratique de cet art si singulier qui connut un véritable renouveau au XIXe siècle.

UNESCO

L’UNESCO ouvrira ses portes de 18h à minuit. Outre son riche patrimoine architectural et artistique, l’Organisation proposera une série d’activités culturelles dédiées à l’Afrique.

En deuxième partie de soirée, les visiteurs pourront assister à une performance artistique du DJ Michael Canitrot, mêlant musique électronique et mise en lumière.

Musée du Quai Branly

Du jardin jusqu’au toit panoramique, dans une ambiance nocturne propice à l’évasion, le public (re)découvre le musée et ses secrets.

Tout au long de la soirée, des surprises sont proposées aux visiteurs afin d’explorer les liens entre la Terre et le ciel dans les cultures du monde entier.

Centre Pompidou

Du Forum au Musée, vivez le Centre Pompidou autrement : visites décalées, jeux de piste, projections et bien d’autres surprises…

Ne manquez pas Plantamouves, imaginé et conçu par les artistes Yvan Clédat et Coco Petitpierre.

Ce jardin s’offre comme une sculpture-paysage, un réseau tentaculaire de très grosses tiges colorées en écho aux tuyaux emblématiques du musée.

Musée du Louvre

Tout le musée du Louvre gratuit et rien que pour vous c’est le samedi de 18 à 23H.

Fondation Vuitton

Exceptionnel ! La Fondation Louis Vitton ouvre ses portes gratuitement, l’occasion de voir la magnifique exposition Basquiat X Warhol (lire notre reportage)

Mémorial de la Shoah

Assistez à un spectacle à ciel ouvert ! “En ce temps-là, l’amour” de Gilles Ségal avec David Brécourt, sur le parvis du Mémorial de la Shoah. Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles.

Musée du Luxembourg

Visitez la magnifique exposition Léon Monnet jusqu’à minuit et gratuitement ! (Lire notre reportage ici)

Envie de voir des expositions ? Consultez notre rubrique dédiée ici