Tout l’univers de The Witcher  détaillé dans un splendide Codex

Découvrez tout l’univers de The Witcher avec les personnages, les créatures et les royaumes dans ce codex richement illustré.

L’œuvre d’Andrzej Sapkowski a été redécouverte par le grand public grâce à la série Netflix The Witcher. L’univers du Sorceleur est extrêmement riche et détaillé. Il n’a rien à envier aux références du genre comme Le Seigneur des anneaux.

Tout l’univers de The Witcher détaillé

Le monde parcouru par Geralt de Riv est vaste et étendu. Il est composé de nombreux royaumes qui entretiennent des relations complexes. Il y croise de nombreux personnages et combats un bestiaire de créatures toutes plus féroces les unes que les autres.

Bragelonne vous propose de décrypter l’univers d’Andrzej Sapkowski dans un Codex illustré. Ce splendide livre explique dans une première partie les relations diplomatiques ou non entre les différentes cours royales.

La deuxième partie concerne les amis, les ennemis ou les connaissances du Sorceleur. Calanthe, Eithné Œil d’Argent, Filippa Eilhart, Leo Bonhart, Milva, Nenneke, Renfri, Iriss Merigold, Vesemir, Yennefer, près de 40 personnages sont détaillés dans des fiches.

Cet annuaire très sélect replace chacun d’entre eux dans les livres de Sapkowski à travers un petit extrait. De deux à quatre pages leur sont consacrés avec de très belles illustrations. On y apprend le rôle de chacun et les principaux faits d’armes dans l’univers du Sorceleur.

Des illustrations splendides

Le Sorceleur ne serait rien sans les créatures qu’il combat contre de l’argent pour subsister. Cette bible se termine par un bestiaire de tous les monstres occis par le Loup blanc. La fiche de ces créatures reprend le même schéma que celui des personnages avec quelque chose en plus.

Un petit dessin met en évidence leur taille comparée à celle du Sorceleur. Ce beau livre complète parfaitement les différents albums illustrés également publiés chez Bragelonne. Ce Codex est une idée cadeau excellente pour Noël qui approche.

Alain T. Puyssegur (Auteur) Emile Denis (Illustration) Johann Bodin (Illustration) Alexia Cadou (Illustration) Mikaël Bourgouin (Illustration)

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter.

