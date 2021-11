The Witcher – Un livre hommage pour tout savoir avant le retour de la série

The Witcher revient le 17 décembre sur Netflix. Il est temps de mettre à jour ses connaissances sur le ténébreux Sorceleur.

L’éditeur Ynnis a justement le livre qu’il vous faut. « Hommage à The Witcher La saga d’un chasseur de monstre » est un ouvrage qui décrypte le nouveau phénomène de la pop culture.

Né sous la plume d’Andrzej Sapkowski, Geralt de Riv a déferlé sur la planète par l’intermédiaire de Netflix. Mais avant cela le Loup Blanc a déjà fait l’objet de nombreuses adaptations.

Outre les romans, The Witcher est aussi passé par la case jeux vidéo, jeux de rôle, BD, comics, dessin animé, etc. Ce livre hommage écrit par Yannick Chazareng nous fait découvrir l’auteur de Wiedzmin comme on l’appelle en Pologne.

Hommage à The Witcher – Un livre pour devenir incollable

On plonge ensuite au cœur de l’univers Dark Fantasy imaginé par Sapkowski. Dans quel monde évolue le Sorceleur et quels sont les créatures et les habitants qui le peuple? D’où vient Geralt de Riv et quel est son entourage ?

Vous deviendrez incollable. L’auteur nous explique tout cela sans jamais perdre de vue l’œuvre originale d’Andrzej Sapkowski.

La troisième partie du livre se concentre sur le Sorceleur à travers tous les supports cités plus haut. On rentre dans le vif du sujet avec les splendides nanars qui ont essayé de faire connaître le Loup Blanc au grand public.

Hommage à The Witcher La saga d’un chasseur de monstre est un ouvrage bourré d’informations et richement illustré avec de nombreux documents et images tirés des jeux, films, livres, série et autres qui parlent du Witcher.

On décerne une mention spéciale à la couv ornée de lettres dorées et douce au toucher.

