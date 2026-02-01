NoName – Le manga en 2 tomes non japonais

Quand le nom que l’on vous donne à la naissance ne sert plus seulement à vous identifier, mais définit la nature même de vos capacités, la société bascule dans une hiérarchie implacable.
C’est le point de départ de NoName, un “Global Manga” (manga non japonais) saisissant, scénarisé et dessiné par Rafal Joki et sublimé par les dessins de Machine Gamu.
Un univers original et glaçant
L’histoire nous plonge dans une ambiance de thriller mâtiné de fantastique. Nous suivons Ralf et Ursula, deux agents du Nordic Name Bureau (NNB). Leur rôle ? Réguler l’attribution des noms et, par extension, contrôler l’équilibre des pouvoirs au sein de la population.
L’intrigue démarre sur les chapeaux de roues : une mère et son enfant ont disparu. En interrogeant Bodil, un témoin clé, le duo met le doigt dans un engrenage qui dépasse la simple enquête criminelle.
Le récit bascule rapidement dans le thriller politique lorsque Åke, un haut dignitaire du NNB, est assassiné, laissant derrière lui un message cryptique. Qui cherche à ébranler les fondations du système ? Ralf, hanté par ses propres doutes, devra chercher des réponses dans les zones d’ombre de ce monde parfaitement ordonné.
Une série courte, dense et maîtrisée
L’un des grands points forts de No Name est son format. Prévue et achevée en seulement 2 tomes, la série évite les longueurs inutiles pour se concentrer sur une narration nerveuse et une montée en tension permanente. C’est aussi le premier manga non japonais à être sérialisé dans Shonen Jump+.
Un Gold Award pour NoName
Bien que non issu du circuit traditionnel japonais, No Name a su s’imposer par sa qualité narrative et visuelle. L’œuvre remporte le Gold Award des Monthly Awards sur Manga Plus.
Si vous cherchez un manga complet, original et visuellement léché, ce diptyque est une pépite. Entre complot institutionnel et réflexion sur l’identité, NoName (Kurokawa) s’impose comme une lecture indispensable pour les amateurs de thrillers fantastiques. Pour acheter le tomme 1 cliquez ici ou cliquez ici.
