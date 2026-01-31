Prix cassé sur ce casque ultra canon de Bose

Profitez jusqu’à dimanche 1er février 23H59 d’un prix imbattable sur le casque Bose QuietComfort Ultra avec réduction de bruit active.
Ce casque Bose est déjà soldé à 299.99€ au lieu de 399.99€. Mais jusqu’à dimanche soir, 1er février, vous obtenez 15% de remise supplémentaire en immédiat au moment du passage de commande ! Il passe donc à 255.99€ Suivez ce lien pour l’acheter en marron. Ou Suivez ce lien pour l’acheter en noir.
Bose QuietComfort Ultra les points forts
Ce casque doté d’une technologie de son spatial révolutionnaire et du mode son immersif Bose permet de repousser les limites du son. Cela signifie pour vous un son encore plus vrai qu’auparavant.
-SON IMMERSIF BOSE RÉVOLUTIONNAIRE
-UNE RÉDUCTION DE BRUIT EXCEPTIONNELLE
-UN SON FAIT SUR MESURE
-UN CONFORT INÉGALÉ
-JUSQU’À 24HEURES D’AUTONOMIE
-CONNECTIVITÉ BLUETOOTH MULTIPOINT
-DES APPELS D’UNE CLARTÉ EXCEPTIONNELLE
-PERSONNALISER AVEC L’APPLICATION BOSE . Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
