20 activités culturelles et fun à faire en famille pendant les vacances Paris et Ile-de-France

Les vacances de Noël débutent le 23 décembre. Voici une sélection d’activités pour les petits et les grands à faire à Paris et en Ile-de-France jusqu’au 7 janvier.

Suivez le guide pour découvrir les lieux de culture emblématiques, des animations amusantes et instructives. Passez de belles fêtes !

Jardin d’Acclimatation

C’est une première en France, le Jardin d’Acclimatation situé à la lisière du Bois de Boulogne à Paris accueille le Festival Dragons et Lanternes.

Cette promenade lumineuse et onirique nous arrive de Shanghai. Le parcours se fait à la nuit tombée, c’est magique et féérique. Lire notre reportage ici

Hôtel de la Marine

Du 25 décembre au 5 janvier. Des contes et des histoires. L’Épopée de la pomme de terre. Les Voyages du diamant bleu. De Louxor à la place de la Concorde : l’aventure de l’obélisque.

Conciergerie et Sainte-Chapelle

Jeudi 28 décembre à 14h et vendredi 29 décembre à 10h30 et 14h.

Contes. Jeudi 4 et vendredi 5 janvier à 11h et 14h30 – Spectacle La Poubelle au Roi dormant.

Du 16 décembre au 7 janvier – Visites adaptées aux plus jeunes. Salon de lecture.

Panthéon

Les 3, jeudi 4 et 5 janvier à 11h et 15h. Les Grands hommes – visite contée.

Qui sont les Grands Hommes enterrés au Panthéon ? Sont-ils vraiment si grands que ça ? Est-ce que ce seraient des géants ? Et s’il y a des grands hommes, pourquoi pas des petits, voire des tout-petits ? Et s’il y avait vraiment des géants enterrés sous le monument ? Cliquez ici pour réserver votre entrée

Musée d’Orsay

Pour les vacances d’hiver, le musée d’Orsay invite petits et grands à participer à la nouvelle édition de « Et si on passait nos vacances au musée d’Orsay ? » du samedi 23 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024.

Pour l’occasion, la Salle des fêtes prend des airs de campagne et de piste de ski et plonge toute la famille au cœur d’œuvres ayant pour thème la nature.

Les visiteurs pourront aussi découvrir la 5ème saison du podcast Promenades imaginaires mettant à l’honneur les grandes peintures du musée d’Orsay. Cliquez ici pour réserver votre entrée

Musée du Quai Branly

Le 27 décembre de 14 à 18H. À l’occasion de la grande collecte annuelle de jouets, passez un moment unique en famille au musée !

Ateliers, jeux, mini-visites, musique et spectacle : suivez le programme de cet après-midi placé sous le signe de la solidarité et du partage, en partenariat avec l’association Aurore. Cliquez ici pour réserver votre entrée

Musée de l’Homme

« PRÉPARE TON EXPÉDITION » dans le cadre de l’exposition Préhistomania. Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis à 11h15, de 4 à 6 ans. Durée : 45 min.

Les jeunes participants aident un explorateur à préparer son matériel de mission. Une fois sa malle prête, l’explorateur initie les enfants à la pratique du calque.

Paradox Museum

90 expériences étonnantes inspirées des paradoxes dont une dédiée à Noël. Le parcours est immersif et interactif. On ne reste jamais passif. Trompes l’œil, de projections de lumière, d’effets d’optiques, de jeux de miroir. Il y a même des pièces inversées et une petite galerie des glaces. Cliquez ici pour réserver votre entrée

Cité des sciences

Du mardi 26 au samedi 30 décembre. De 13h30 à 15h et de 15h30 à 17h30 . À partir de 6 ans.

Et si on remettait à l’endroit les contes de fée ? Ici, les personnages viennent interpeller les spectateurs sur les clichés qui perdurent dans ces histoires et dans nos sociétés.

Un conte différent à chaque séance. Suivi d’un échange avec la comédienne, Typhaine D.

A partir du 23 décembre 2023 – 6 janvier 2024. Grand public. Des ateliers pour (re)découvrir les cultures numériques et le Do It Yourself.

Parmi les ateliers de ces vacances :

– Concevoir une décoration de Noël sur l’ordinateur

– Fabrication au laser : décorations d’hiver

– Réalité virtuelle : Voyage en traineau

– Initiation à la brodeuse numérique. Cliquez ici pour réserver

Citéco

La Cité de l’économie propose de nombreuses activités pour les enfants autour de l’expo L’économie selon Astérix. Voir notre reportage ici

Château de Champs-sur-Marne (77)

La Princesse et la boîte magique, les 3 et 4 janvier à 10h30.

Mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 janvier à 14h30 C’est la fête : visite et atelier gourmands. Cliquez ici pour réserver votre entrée

Château de Jossigny (77)

Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 décembre à 14h et 15h30. Visite contée d’un château exceptionnellement ouvert au public pour célébrer les fêtes.

Château de Maisons à Maisons-Laffitte (78)

Les 27, 28 et 29 décembre et les 3, 4, 5, 6 janvier à 14h30. Cluedo : L’Étrange Noël de M. de Colmar.

Samedi 30 décembre à 14h et 15h30 Spectacle : La Vie de château. Cliquez ici pour réserver votre entrée

Château de Rambouillet (78)

Mercredi 3 et jeudi 4 janvier à 10h30 et 15h. Visite contée.

L’association Chanout vous attend pour partager avec vous la merveilleuse histoire de Louise et de l’accordéon de l’oncle Gaston. Dans une ambiance champêtre et chaleureuse, l’Accordéon de l’Oncle Gaston nous conte la magie de la musique. Cliquez ici pour réserver votre entrée

Villa Savoye à Passy (78)

Du 26 au 30 décembre à 14h et 15h30, du 2 au 6 janvier à 14h et 15h30.

Pour Noël, la villa se transforme en boîte de jeux ! Assemblez, empilez, construisez grâce à votre créativité et aux nombreux jeux de construction proposés par l’exposition-atelier « Architectures en boîte ». Des traditionnels kaplas en bois aux legos multicolores, parcourez leur passionnante histoire tout en relevant des défis en famille !

Domaine national de Saint-Cloud (92)

Spectacle 27, 28 et 29 décembre et les 3, 4, 5 janvier à 14h30, 15h et 16h. Des animaux et des ombres.

Connaissez-vous les Fables de La Fontaine ? Les animaux y sont bien représentés. Une fois que vous aurez entendu ces histoires enchantées, peut-être voudrez-vous imaginer vos propres scénettes animées…

Maison des Jardies à Sèvres (92)

Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 janvier à 14h30 et 16h. Venez découvrir l’univers légendaire alsacien !

Vendredi 5 janvier à 10h30. Carte de voeux en 3D.

Samedi 6 janvier à 10h30 . L’Épiphanie alsacienne.

Basilique Cathédrale de Saint-Denis (93)

Rendez-vous les 27, 28 et 29 décembre et les 4 et 5 janvier à 14h30. Visite-atelier : “Dagobert : le premier roi de Saint-Denis”

Les 27, 28 et 29 décembre et les 4 et 5 janvier à 16h30 . Spectacle conté en musique Dagobert, Le prince en colère. Cliquez ici pour réserver votre entrée

Château de Vincennes (94)

Prenez date : 3, 4, 5, 6 et 7 janvier 2024 à 14h30 et 16h – Noël au temps des fabliaux.

Dame Sibylle et Le Goupil vous proposent de fêter Noël avec eux le temps de quelques historiettes humoristiques de la fin du Moyen Âge. Parmi ces histoires, les deux comédiens vous conteront Le Dit du Buffet, qui vous entraîne dans un fabliau festif, se déroulant au cours d’un banquet très animé ! Cliquez ici pour réserver votre entrée

DisneyLand Paris

Jusqu’au 7 janvier, rassemblez famille et amis pour le Noël Enchanté Disney. Ne manquez pas Mickey et sa Parade Étincelante de Noël !, ainsi que bien d’autres surprises dans le Parc Disneyland. Cliquez ici pour réserver votre entrée

Profitez aussi des vacances pour visiter des expos. Notre sélection est ici

