Chronorama, l’exposition à ne pas manquer à Venise !

Si vous passez par Venise faite un détour par le Palazzo Grassi. Jusqu’au 7 janvier 2024, la Collection Pinault présente Chronorama Trésors photographiques du 20e siècle.

C’est la première exposition des trésors photographiques récemment acquis par la Collection Pinault, provenant des archives Condé Nast (Vogue, Vanity Fair…).

Découvrez le magnifique catalogue d’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici



Nous étions à Venise pour la visiter ! Le somptueux Palazzo Grassi est niché au détour d’une ruelle à deux pas du pont Accademia. Ce bâtiment majestueux s’est transformé, le temps d’une exposition en un temple de la photographie avec Chronorama.

407 photos des plus grands !

Le parcours est chronologique on déambule sous l’œil des plus grands photographes du 20e siècle. Ils ont chacun immortaliser la petite et la grande histoire de la planète.



Edward Steichen, Berenice Abbott, Cecil Beaton, Lee Miller, André Kertész, Horst P. Horst, Diane Arbus, Irving Penn, Helmut Newton… voici quelques noms culte de la photo.

L’exposition Chronorama nous transporte en 1910 et s’achève en 1979.

Des petits formats, des clichés principalement en noir et blanc, du beau, de l’émouvant, nos yeux et nos sens sont catapultés dans un pan de l’histoire.

Chronorama – Comme un métronome

Les maîtres de l’argentique se dévoilent avec des photos pour la plupart inédites. Photos de stars : Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, Mike Jagger… Photos de mode, portraits, reportage de guerre avec notamment les clichés sidérants de Lee Miller (femme au crâne rasé). A leurs côtés on découvre aussi les illustrateurs Eduardo Garcia Benito, Helen Dryden ou encore George Wolfe Plank.



Et pour parfaire ce dialogue, au rythme du temps, le palais abrite également Chronorama Redux. Tarrah Krajnak, Daniel Spivakov, Giulia Andreani et Eric N. Mack, sont tous des contemporains.

Ils dialoguent avec les photographes du 20e siècle avec des toiles et des installations captivantes.

L’exposition Chronorama au Palazzo Grassi est une étape extraordinaire à ne pas manquer lors de votre visite de la Sérénissime.

Découvrez le magnifique catalogue d’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de voir des expos ? Découvrez nos idées et nos reportages ici