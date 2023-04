Les éditeurs, les livres audio et les podcasts – Une enquête intéressante

La Plume de Paon association dédiée au développement du livre audio et du podcast, a mené l’enquête.

L’objectif était de prendre le pouls des professionnels concernant ces deux médiums (livre audio et podcast) et de décrypter les besoins.

80 éditeurs français ont répondu à cette enquête et en voici les principales tendances. Vous retrouverez tous les chiffres dans le document ci-dessous.

Malgré les freins, Si les éditeurs devaient développer une offre de contenus sonores, 77,2% des répondants indiquent qu’ils produiraient des livres audio à partir de leur catalogue papier. Et, parmi ex, 43,9% proposeraient des podcasts et 22,8% d’autres formes de créations sonores.

Par ailleurs, La Plume de paon organise plusieurs évènements pour les professionnels du livre et le grand public. Retrouvez les dans cet article ici.

Editeurs et livre audio – Chiffres clés

40% des éditeurs de livres audio interrogés ont une offre de livres audio depuis moins d’un an.

74% des éditeurs de livres audio proposent leur offre en format numérique.

Ils publient principalement des livres audio pour la jeunesse (50%) et de la littérature contemporaine (34.4%).

42,9% des éditeurs de livres audio interrogés font appel à un studio extérieur et 60,7% produisent les livres en interne.

51,7 % des éditeurs de livres audio interrogés vendent leurs livres audio en librairies, 62% en vente directe sur leur site internet et 55,2% sur les plateformes de ventes en ligne.

60% des éditeurs de livres audio interrogés ne proposent pas leurs livres audio aux bibliothèques via le PNB (service de prêt numérique).

Pour 71% des éditeurs interrogés, le livre audio peut leur permettre de toucher un nouveau public. Par contre, le frein réside dans les coûts de production qui sont trop élevés pour 59.7%.

Chiffres clés Podcast

Seuls 8,1% des éditeurs produisent des podcasts, mais 44% souhaitent en proposer.

S’ils considèrent que le podcast est un bel outil de promotion, 43,8% indiquent manquer de ressources humaines, 34,4% soulignent leur manque de compétences en interne et de connaissances sur le podcast.

31,3 % des répondants évoquent le coût de production et l’absence de modèle économique.

Si vous êtes un professionnel du livre sachez que l’association a créé un centre de ressources en ligne accessible ici