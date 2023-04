Intelligence artificielle – Les auteurs français montent au créneau

L’arrivée de divers outils dotés d’intelligence artificielle bouscule la planète. Chat GPT4 ébranle de nombreux professionnels dont les artistes et les écrivains. Le droit d’auteur est en danger.

La Ligue de Auteurs Professionnels veut se faire entendre et publie un argumentaire afin d’inciter les politiques et décideurs à agir et vite.



Les IA comme ChatGPT, Midjourney, Bard et autres révolutionnent plusieurs métiers. Non encadrées, elles peuvent porter préjudice à de nombreux créateurs (lire nos articles.)



L’objectif n’est pas forcément d’interdire ces outils comme l’a fait l’Italie pour GPT4, mais d’établir un périmètre de sécurité afin de ne pas spoiler les créateurs de leur travail.



Dans son argumentaire, La Ligue des Auteurs demande notamment « l’intégration de la question de la protection de la propriété intellectuelle à l’IA ACT, et une réglementation réfléchie et efficace qui permette de réellement protéger les intérêts des auteurs et des titulaires des droits. On ne peut pas accepter que le travail de centaines de milliers d’artistes soit confisqué pour nourrir le portefeuille de quelques milliardaires de la Silicon Valley. »



Le document produit par la ligue est très intéressant, il donne plusieurs exemples de tests effectués par les membres et alerte notamment sur les effets de bords. Il reprend d’ailleurs, l’exemple que nous vous avions donné sur la publication d’une BD retoquée en partie par l’ US Copyright Office.

Lire le document complet ici