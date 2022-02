Expo – A la rencontre du petit prince et du manuscrit original pour la première fois en France - IDBOOX

Le Musée des Arts Décoratifs de Paris consacre une exposition inédite au Petit Prince. Le Petit Prince a fait le tour du monde. Le livre d’Antoine de Saint-Exupéry est un bestseller planétaire.

L’exposition A la rencontre du petit prince est un évènement à plusieurs titres. Plus de 600 pièces évoquent l’écrivain, l’aviateur, le poète, le dessinateur, Antoine de Saint-Exupéry. L’autre évènement et non des moindres, concerne le manuscrit original du Petit Prince. Conservé à la Morgan Library & Museum à New York et jusqu’alors jamais présenté au public français, il est exposé pour la première fois en France.



Le Petit Prince a été publié aux États-Unis en 1943 mais il est paru en France en 1946. C’est le dernier ouvrage édité du vivant de l’auteur.

Découvrir ou redécouvrir Antoine de Saint-Exupéry

Cette exposition permet de redécouvrir Antoine de Saint-Exupéry de façon inédite au travers du Petit Prince mais aussi de ses autres livres.



Plus de 600 pièces nous plongent dans l’intimité, le travail et la vie de cet homme aux multiples facettes. Photographies, extraits de correspondances inédits, poèmes, esquisses, dessins, objets, le tout est mis en lumière par une scénographie intimiste et lumineuse.



Le point d’orgue de l’exposition A la rencontre du Petit Prince, est bien entendu la salle consacrée au manuscrit original de l’œuvre. Le visiteur peut admirer et imaginer tout le processus de création du Prince le plus mythique de la planète.

Un conte universel

Le Petit Prince est un conte philosophique puissant et humaniste. Chacun peut y trouver une réponse à sa vie.

Ce livre intemporel s’adresse aux enfants mais les adultes y sont aussi très sensibles.

On savoure et on comprend cette histoire plus tard au fil de la vie, on y décèle alors beaucoup de questions existentielles. Les dessins de Saint-Exupéry ont bien entendu contribué à le rendre populaire chez les enfants. Les répliques mythiques comme « dessine-moi un mouton » sont à double lecture et chacun y trouve ses propres réponses.

La bibliothèque universelle du petit prince

Cette histoire traduite dans presque 500 langues et dialectes à travers le monde continue de se lire aujourd’hui.

Chaque année, quelque 5 millions d’exemplaires se vendent. Cela méritait bien de terminer le parcours muséal par la bibliothèque universelle du Petit Prince. Y sont exposés 120 éditions publiées à travers la planète depuis 1943.

Extrait du livre Le Petit Prince

“Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J’étais bien plus isolé qu’un naufragé sur un radeau au milieu de l’océan. Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m’a réveillé. Elle disait : “S’il vous plaît… dessine-moi un mouton !” J’ai bien regardé. Et j’ai vu ce petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement…” Découvrez le livre