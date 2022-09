Expo Au-delà des apparences – Dans l’intimité de Frida Kahlo

Le Palais Galliera consacre une exposition à l’immense Frida Kahlo. Vous allez la découvrir comme jamais.

Frida Kahlo Au-delà des apparences est une expo à part. La plupart des expositions sur la bouillonnante artiste mettent en avant ses peintures. Ici, ses tableaux se font rares. Des trésors autrement précieux vous attendent nichés au sous-sol du musée.

Réservez votre entrée Cliquez ici

Frida Kahlo – Un génie créatif bouillonnant

La Palais Galliera nous invite dans le quotidien de la grande dame avec une expo intimiste. Le musée a rassemblé 200 objets et costumes ayant appartenu à Frida Kahlo. Ils proviennent de la mythique Casa Azul (visite en ligne ici), la maison où Frida Kahlo est née et a grandi.

Vêtements, bijoux, prothèses médicales, tous ces objets ont été mis sous scellés à sa mort en 1954 par son mari Diego Rivera. Oubliés, ils ont été redécouverts seulement en 2004.

A travers un parcours à l’ambiance feutrée, on découvre le génie de l’artiste. Elle a transformé en force créatrice le drame survenu lorsqu’elle avait 18 ans et qui l’a rendu infirme. On ressent cette puissance dans chacun des objets présents dans l’exposition.

Elle détourne ses corsets et ses prothèses pour en faire des œuvres d’art qu’elle n’hésite pas à montrer. De nombreuses photos d’époque de Frida Kahlo replacent ses accessoires dans leur contexte les rendant encore plus authentiques.

Frida Kahlo – Une icone de la mode

Comme le personnage, l’exposition ne se résume pas à ses prothèses médicales. Frida Kahlo était un personnage haut en couleur qui revendiquait son identité mexicaine. Cela se reflétait notamment dans sa façon de s’habiller. Elle n’hésitait pas à piocher dans les costumes traditionnels pour se créer son propre style.

Plusieurs de ses robes sont exposées, une nouvelle fois mis en regard avec des photos personnelles et intenses. On la suit dans cette farandole de couleurs et de vie en écarquillant les yeux. Il n’en fallait pas plus pour que Frida Kahlo devienne une icône de la mode.

La deuxième partie de l’exposition est consacrée à son influence dans le milieu de la mode. Une exposition capsule présentée du 15 septembre au 31 décembre 2022 aborde l’influence de Frida Kahlo sur le milieu de la mode contemporaine. On découvre avec des yeux ébahis des robes de Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld pour Chanel, Riccardo Tisci pour Givenchy, etc.

Réservez votre entrée Cliquez ici

Découvrez le catalogue officiel de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Frida Kahlo Au-delà des apparences se déroule au Palais Galliera du 15/09/2022 au 05/03/2023.

Envie de voir des expositions ? Consultez nos reportages ici