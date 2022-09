Kindle modèle 2022 – La liseuse est officielle

Amazon annonce le lancement du Kindle modèle 2022, une liseuse de livres numériques à mi-chemin entre le Kindle et le dernier Kindle Paperwhite.

En fait, le Kindle 2022 devrait remplacer le modèle Kindle d’entrée de gamme mais il semble doté de spécificités plus musclées. Nous verrons cela lors de notre test.

Quelques jours après l’annonce du lancement de la Kobo Clara 2E, Amazon dégaine une nouvelle liseuse.

Kindle modèle 2022 les caractéristiques

Le Kindle modèle 2022 ne change pas de look mais les fonctionnalités sont optimisées. Il a un écran haute résolution 6’’ 300 ppp sans reflets. Celui-ci offre 3 fois plus de pixels que le modèle précédent. Cela devrait améliorer encore un peu plus l’affichage et la lisibilité des livres.



De plus, la liseuse d’ebooks est dotée d’une charge USB-C. L’autonomie a été revue à la hausse. Amazon annonce jusqu’à 6 semaines d’autonomie. (NDLR : la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13, à raison d’une demi-heure de lecture par jour).

Le stockage est de 16 GO, soit deux fois plus que la précédente génération.

Kindle 2022 est plus léger, la machine ne pèse que 158 grammes (vs 174g) ! Bien entendu, la liseuse dispose d’un éclairage avant réglable et d’un mode sombre.

L’appareil est équipé des fonctionnalités comme X-Ray. cette fonction fournit des détails importants sur les personnes ou les lieux mentionnés dans un livre.

Prix est disponibilité

Kindle 2022 est déjà en précommande. Le modèle avec publicité est à 99.99 euros cliquez ici, celui sans pub est quant à lui à 109.99€ cliquez ici. La liseuse existe en noir anthracite et en bleu Denim. Elle sera disponible le 12 octobre.

Cerise sur la liseuse, un abonnement gratuit de trois mois à l’abonnement Kindle est inclus avec Kindle, offrant un accès à des millions de titres, dont plus de 35 000 en français.