Expo L’argent dans l’art – Ou la vision de l’art à travers l’argent

L’argent dans l’art est la nouvelle exposition du Musée de la Monnaie de Paris. Etonnante et foisonnante, elle nous offre un regard insolite sur l’art et les artistes par rapport à l’argent.

Nous terminons la farandole d’expo de ce mois de mars 2023 au Musée de la Monnaie de Paris avec une exposition intitulé L’argent dans l’art. Ca ne pouvait pas mieux tomber pour cette institution historique située au 11 quai de Conti. Cette exposition se déroule du 30/03/2023 au 24/09/2023.

L’argent dans l’art – 200 œuvres de l’antiquité à nos jours

L’argent dans l’art rassemble 200 œuvres présentées de façon originale en 6 sections : Mythes et origines de la monnaie, Morale et métiers de l’argent, Révolution et Capitalisme Financier, Que vend l’artiste, Capital je t’aime moi non plus, Art et Argent, entre flux et datas. A travers ce parcours, on découvre de façon non linaire et non chronologique les relations entre l’argent et l’art.

Cette segmentation permet d’installer un dialogue insolite et didactique à travers les siècles entre œuvres anciennes, pièces archéologiques et installations modernes. La période s’étend de l’antiquité à nos jours avec les NFT.

On fait le grand écart dans le temps. Une toile sur le Mythe de Danaé et la pluie d’or du XVIème siècle côtoie une photo de Tracey Emin de 2000 et un vase grec de 430 avant J.-C.

Une expo riche et foisonnante

L’argent et l’art entretiennent des rapports complexes. Tous les thèmes cités plus haut mettent en lumière les nombreux questionnements sur la valeur de l’art à travers les yeux des artistes, leur rapport à l’argent mais aussi l’acceptation du concept de monnaie au-delà de sa fonction dans les échanges économiques.

L’argent dans l’art est une exposition riche et il faut prendre soin d’examiner chaque détail et les parallèles entre les œuvres. Si elles ne sont pas toujours évidentes au premier abord les explications vous les feront découvrir sous un nouveau jour.

Duchamp, Warhol, Van Dongen, Breton, Chagall, Hirst, Klein, Degas, Manet, Ben, replacés dans le contexte de l’argent, les œuvres de ces artistes vont vous faire cogiter.

Des installations pour une réflexion sur l’art

La scénographie tire partie de l’incroyable Musée de la Monnaie de Paris notamment la première salle. Le splendide Salon Dupré accueille plusieurs installations qui posent immédiatement la question de la valeur de l’art et son rapport avec l’argent.

L’œuvre « Une impressionnante collection de monnaies provenant de l’épave de l’incroyable » de Damien Hirst en témoigne parfaitement. Il s’est amusé à créer une collection de fausses pièces de monnaie antiques. Du fait de sa notoriété, elles ont aujourd’hui plus de valeur que si c’étaient des vraies pièces archéologiques.

Ne manquez pas non plus la robe de Jana Sterbak quasiment dissimulée dans une petite salle. La robe Vanitas est entièrement faite de viande cousue. L’argent à travers l’art est une expo passionnante et originale avec un angle de vue inédit sur l’art. A ne pas manquer !

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le catalogue de l’expo.

Envie de voir des expos ? Consultez nos autres reportages ici