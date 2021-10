Expo Small is Beautiful - Chérie j’ai rétréci les œuvres ! - IDBOOX

Jusqu’au dimanche 16 janvier 2022, la Galerie Joseph à Paris accueille l’exposition Small is Beautiful c’est de l’art miniature et c’est énorme !

La galerie Joseph a réuni plus de 60 œuvres et 80 photos créées par 20 artistes français et internationaux. Ils possèdent tous un point commun. Chacun dans son style travaille dans l’univers de l’infiniment petit. Ils créent des œuvres miniatures, c’est l’art XXS !

THIBAULT PENVEN

MINIMIAM

La galerie Joseph leur consacre une exposition grandiose pour la première fois en France. Small is Beautiful rassemble des pièces très différentes qui reflètent l’univers de chaque artiste.

CAMILLE ORTOLI

NICOLAS PIERRE

JEREMY OKYEL

On déambule tel Gulliver au milieu des Lilliputiens entre les sculptures, les maquettes, les photos, les dessins, les compositions et les installations. Tout est à l’échelle XXS. Certaines œuvres ont été réduites jusqu’à 20 fois par rapport à la réalité.

Vous devrez même prendre une loupe pour les admirer.

LORRAINE LOOTS

IZUMI AKINOBU

Small is Beautiful – Des oeuvres XXS pour une expo XXL

Elles sont toutes magiques et on a vraiment beaucoup de mal à les lâcher des yeux. Elles fourmillent de détails que l’on ne remarque pas forcément au premier regard. N’hésitez pas à regarder dans les coins, vous aurez parfois de bonnes surprises.

SLINKACHU

On scrute, on découvre et on s’émerveille par leur minutie. Ces œuvres sont toutes captivantes par la richesse de leurs détails mais aussi par les messages qu’elles véhiculent.

Ces sculptures ou ces photos ne sont pas juste Beautifull. Certaines peuvent être sombres, oniriques ou poétiques mais elles savent aussi se transformer en vraies critiques de la société.

FRANK KUNERT

THOMAS DOYLE

SAMSOFY

Attention, elles sont petites mais elles peuvent piquer et faire réfléchir. Elles racontent toutes une histoire et leur dimension leur confère un petit côté magique qui nous transporte dans un autre univers.

Vous reconnaîtrez certainement certains noms, très présents sur les réseaux sociaux. On peut citer Jasenko Dordevic qui sculpte des mines de crayon, Vincent Bal qui joue avec les ombres ou encore Samsofy qui met en scène des personnages Lego.

JASENKO DOREVIC

SAMSOFY

SLINKACHU

VINCENT BAL

Choisir des photos pour illustrer cet article n’a pas été une chose facile. Chaque œuvre aussi petite soit-elle dégage une force gigantesque.

Small is Beautiful est une expo XXL à ne pas manquer. Il y a même des ateliers de DIY si vous voulez entrer dans leTiny World !

RONAN-JIM SÉVELLEC