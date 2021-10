Kobo Libra 2 - Test vidéo de la liseuse pour lire et écouter des livres - IDBOOX

Kobo a lancé deux nouvelles liseuses de livres numériques et audio. Découvrez notre test et notre vidéo de prise en main de la Kobo Libra 2. (test non sponsorisé).

La Kobo Libra 2 et la Kobo Sage sont disponibles.



Nous allons nous concentrer dans ce test sur l’utilisation de la fonction audio de la liseuse qui est la grande nouveauté de cette machine !

La lecture de livres numériques reste sensiblement la même vous en aurez un aperçu dans nos vidéos.

Kobo Libra 2 tour d’horizon des caractéristiques

La liseuse Kobo Libra 2 est une liseuse 7 pouces e-ink Carta 1200, elle dispose de 32GO de stockage. La batterie est de 1200 mah. Elle est étanche. L’écran est tactile, mais il y a tout de même deux boutons pour la navigation.



Pour écouter des livres audio on la connecte en Bluetooth.

La lecture de livres numériques est améliorée puisqu’on dispose aujourd’hui d’un mode Dark (fond noir texte en blanc). Le rafraichissement des pages a été optimisé afin d’avoir moins de latence dans l’affichage et le tourné de pages.



L’appareil pèse 215 grammes, elle est légère et hyper maniable. La fonction ComfortLight est aussi disponible. De cette façon vous réglez l’éclairage selon vos envies pour lire de jour comme de nuit.



Avec la Kobo Libra 2, Rakuten-Kobo propose un vrai successeur à Kobo Libra H2O avec des nouveautés intéressantes.

On aurait apprécié un peu plus de fantaisie dans le design qui reste sensiblement similaire à son ainée sortie en 2019.

La lecture audio avec la liseuse comment ça marche ?

La grande nouveauté pour Kobo c’est l’ajout de la lecture audio dans l’appareil. Comment faire pour écouter des livres audio avec la Kobo Libra 2 ?



Première chose à savoir, la librairie de livres audio n’est pas embarquée dans la liseuse. La librairie ne propose que des ebooks.



Pour avoir vos livres audio sur la Kobo Libra 2, il faudra soit passer par le site Kobo ou Fnac, soit, passer par l’application Android éponyme.



Vous choisissez vos livres audio, vous les téléchargez. Rendez-vous ensuite sur la liseuse. Activez la synchronisation. Patientez un peu (les livres audio sont assez lourds). Le livre audio vient s’installer dans votre bibliothèque embarquée sur la liseuse.

L’écoute en Bluetooth

Pour écouter les livres audio sur la liseuse, il suffit d’ouvrir le Bluetooth dans « paramètres ». Appairez vos écouteurs ou votre enceinte sans fil à la Kobo Libra 2, ouvrez l’audio book et écoutez.



Bien que l’action de passer d’abord par le store Kobo appli ou web soit un peu fastidieuse, le téléchargement des livres audio est simple.



On aurait préféré que les livres audio soient proposés dans le store Kobo directement sur la liseuse, mais, bon c’est moindre mal.

La lecture audio est quant à elle au top ! Le player de lecture est simple et ergonomique. On peut lancer, écouter, mettre en pause, aller en avant ou en arrière, et augmenter le son directement via la liseuse.



La restitution du son est excellente. Comme pour la lecture d’ePub un curseur de progression dans la lecture est intégré ce qui est très pratique. Nous sommes parfaitement convaincus par le service audio inclus dans la Kobo Libra 2 !

Kobo Libra 2 – Stockage et batterie

Kobo a augmenté la capacité de stockage à 32 GO et heureusement ! Les livres audio ont tendance à prendre beaucoup plus de place dans l’appareil qu’un ePub classique.



Les 32 GO ne sont donc pas du luxe. Kobo estime qu’on peut loger dans la Libra 2, 24 000 ebooks et/ou 150 livres audio. En réalité tout cela dépend du poids de vos fichiers.

Notre conseil, vérifiez régulièrement l’espace disponible dans votre liseuse avant de télécharger de nouveaux livres audio et n’hésitez pas à retirer certains titres de la liseuse si vous ne les lisez pas. Ils resteront stockés dans votre compte donc pas d’inquiétude.

Concernant la batterie, l’écoute de livres audio entame de façon conséquente la consommation de celle-ci. En effet, au cours de notre test, nous avons calculé comment la batterie réagissait. Conclusion, une heure d’écoute avec le volume à 37% l’a entamé de 20%.



Autrement dit, la liseuse consomme plus en mode audio que si on lit un ebook. Mais tout ceci est logique. L’important est d’anticiper un peu votre temps de lecture pour ne pas tomber en rade de batterie en cours d’audio lecture. Sachez tout de même, que lors d’une écoute prolongée, la liseuse se met en mode “veille” ce qui est appréciable.

Notre avis général sur Kobo Libra 2

Kobo Libra 2 est un appareil convaincant. La lecture d’ebooks est proche du parfait.

Pour la partie audio, certaines améliorations seront souhaitables comme l’ajout du store audio directement dans la liseuse.

Toutefois, nous avons particulièrement aimé l’ajout de la fonction audio. C’est le grand plus de la Kobo Libra 2 ! Avec cette liseuse on a un appareil complet, parfait pour les amateurs de lecture nomade !

Prix et disponibilité

la liseuse coûte 189.99 euros.

la liseuse coûte 189.99 euros.



L'étui de protection est disponible à 39,99 euros

