Expo Uchronie – Un voyage poétique dans une réalité alternative

Uchronie est la nouvelle exposition de Vincent Fournier au Musée de la Chasse et de la Nature. Préparez-vous à un voyage dans l’imaginaire du futur.

Le Musée de la Chasse et de la Nature se renouvelle encore une fois avec l’exposition Uchronie. Elle se déroule du 11 avril au 17 septembre 2023.

Après le carton, le Street Art et la céramique, le musée change une nouvelle fois de medium. Il nous propose d’explorer l’univers de Vincent Fournier à travers la photo ainsi que d’autres supports.

Vincent Fournier où l’imaginaire du futur

Photographie, sculpture, vidéo, mosaïque, joaillerie, impression 3D, l’artiste est un touche-à-tout qui va vous emmener très loin dans l’imaginaire. Uchronie parle de notre relation à la nature et à la technologie dans une version alternative de l’histoire.

Et si la vie sur terre avait évolué d’une autre manière comment seraient les animaux et la nature aujourd’hui ? Loin des montres et des chimères qu’on a l’habitude de voir, l’artiste imagine des représentations poétiques et positive des animaux.

Certains vont être dotés de capacités incroyables quand d’autres venus de l’île Auctus animalis vont se transformer en constellation d’étoiles.

Accrochées sur les murs dans de cadres en bois avec des descriptions sur des plaques en laiton chaque œuvre s’intègre parfaitement dans le splendide écrin du musée.

L’évolution de Charles Darwin revisitée

Le parcours est un vrai jeu de piste dans le temps. Les œuvres sont disséminées au milieu des collections permanentes. Il faut s’arrêter, prendre son temps, les détailler pour s’imprégner de leur essence.

Ce cabinet de curiosité du futur renferme également d’autres trésors à la croisée des mondes de Charles Darwin et de David Cronenberg. Ils posent la question de l’évolution de l’homme et de la nature.

Entre deux salons, vous pourrez découvrir un cœur en or 18 carats surmonté de deux citrines de 40 carats qui incarne notre désir d’immortalité ou les Fleurs de Chair composées d’os qui oscillent entre animal et végétal.

Un voyage dans l’espace et le temps

Au-delà des animaux, l’imaginaire de Vincent Fournier vagabonde également vers d’autres mondes ou presque. La série Space Utopia vous attend dans la grande salle d’exposition temporaire. Cette installation va vous transporter sur des planètes lointaines.

Avant d’embarquer pour l’Espace Frontière de l’infini, la mosaïque d’un casque de cosmonaute nous invite au voyage. Elle est composée de milliers de micro-tesselles de pâte de verre assemblées par un robot. Elle fait le lien avec le passé et les mosaïques romaines en posant la question : Et si les romains étaient allés sur la Lune comment en auraient-ils témoigné ?

Vous aurez le temps d’y réfléchir en faisant un petit détour sur Mars et sur le Lune. L’artiste a eu l’accord de la NASA pour suivre les astronautes sur leurs lieux d’entrainements.

Désert de l’Utha, Islande, Atacama au Chili, il a fait poser les astronautes dans des paysages époustouflants. Les photos sont accrochées dans une scénographie inspirée du Film 2001 L’Odyssée de l’espace. Vincent Fournier puise ses références dans l’imaginaire futuriste des films, séries ou romans des années 70 et 80.

A la frontière entre le numérique, l’art contemporain et l’intelligence artificielle, Uchronie réussit à nous faire prendre des chemins époustouflants ! Envie de voir des expos ? Trouvez d’autres idées ici