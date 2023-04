Frais de port livre – En octobre vous paierez minimum 3€ de plus

A partir du 7 octobre 2023, si vous commandez vos livres sur Internet, vous devrez vous acquitter d’un frais de port minimum de 3 euros.

Ceci est valable pour toutes les commandes passées en ligne et livrées à domicile.

Pour que ce tarif s’applique, il faut que votre commande n’atteigne pas le montant de 35 euros. Au-delà vous pouvez bénéficier comme depuis quelques années, de frais de livraison à 1 centime.

L’objectif du gouvernement et de limiter la concurrence déloyale entre les géants du web comme Amazon et les librairies indépendantes. L’arrêté se trouve ici. L’autre but aussi est d’inviter les lecteurs à se rendre plus souvent dans les librairies physiques.



Donc, à partir du 7 octobre 2023, si vous commandez des livres dans une librairie en ligne française, vous paierez à minima un forfait de 3 euros pour toutes commandes ne dépassant pas 34.99€.

Ces frais de port s’appliqueront même si la commande en ligne comprend d’autres objets en plus d’un ou plusieurs livres. Lire d’autres articles sur les frais de port pour le livre cliquez ici