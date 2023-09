Expo Voyage dans le cristal – La beauté hypnotisante du cristal à travers les siècles

Voyage dans le cristal est une expo consacrée au cristal de roche. Ouvrez grand les yeux car cette plongée dans le temps organisée par le Musée de Cluny est fascinante.

Sans être une pierre ou une matière précieuse, le cristal de roche le devient grâce à la dextérité des artistes qui la façonne. Le Musée de Cluny nous offre un voyage envoutant à travers l’histoire.

Voyage dans le cristal à travers les siècles

Le cristal de roche est une matière à la fois fragile et résistante. On a du mal à croire que certaines pièces ont pu traverser intactes les siècles pour parvenir jusqu’à nous. Elles sont toutes d’une finesse et d’une délicatesse incroyable.

Certaines sculptures datent 1er siècle avant J.C, du IIéme siècle et même du Paléolithique moyen. L’exposition regroupe 200 pièces dont une centaine du Moyen-Age. Elles sont classées de façon thématique et chronologique.

Vaisselle, bijoux, sculptures, objets décoratifs, religieux ou aux pouvoirs magiques, ce quartz transparent a fasciné de tout temps. Il est difficile de résister à sa beauté et à sa pureté.

Le crâne de cristal réalité ou supercherie ?

En remontant le temps jusqu’à nous, vous pourrez admirer des rêveries cristallines contemporaines de Georges Braque ou de Giacometti qui vont au-delà de la matière à travers des tableaux, des photographies et sculptures.

Cette partie de l’exposition baptisée Pop Cristal se termine par un clin d’œil. Vous pourrez admirer le fameux crâne de cristal qui a donné naissance à de nombreuses légendes et qui a servi de base au film Indiana Jones 4.

Alors ce crâne de cristal est-il vraiment ancien ou est-ce une supercherie ? La réponse est dans l’exposition.

Une exposition dans l’exposition – Patrick Neu

L’exposition se poursuit à l’étage. Ne manquez surtout pas cette partie qui met en avant le travail de Patrick Neu. Cet artiste contemporain utilise le cristal de plomb depuis ses premières œuvres.

Oniriques et envoutantes, elles prolongent de façon fluide et naturelle ce voyage à travers le cristal et le temps. N’hésitez pas à vous rapprocher au plus près pour laisser apparaître les détails de ses œuvres.

Pour l’occasion, Patrick Neu s’est même lancé un défi : graver sur un cristal de roche une danse macabre.

L’exposition Voyage au dans le cristal a lieu du 26 septembre 2023 au 14 janvier 2024. Cliquez sur ce lien pour réserver vos places.

