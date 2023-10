Exposition – Animal Kingdom : les animaux fantastiques de Sean Landers

Animal Kingdom, est la nouvelle exposition à voir au musée de la Chasse et de la Nature à Paris.

Sean Landers revient dans la capitale pour nous offrir un parcours en dialogue avec le thème de prédilection du musée, les animaux.

Jusqu’au 10 mars 2024, vous allez faire la rencontre du royaume animal de Sean Landers. L’artiste américain, grand représentant de l’art contemporain et de la peinture figurative, présente une trentaine d’œuvres dont 3 spécialement créées pour l’exposition ‘Animal Kingdom’ à Paris.

Magritte, Chardin, Bruegel comme sources d’inspiration

Sean Landers est un artiste conceptuel. Il s’appuie sur l’hyperréalisme, le monde animal et la nature en miroir de soi. Il malmène l’ego et se gausse du narcissisme (The Urgent Necessity of Narcissism for the Artistic mind – Jaguar). L’artiste joue aussi avec les mots en gravant les troncs des arbres qu’il représente à merveille.

Avec sa fantaisie trompeuse, il est acerbe et porte un regard sur le monde, il fait de la figuration un choix politique avec comme arme l’humour.

L’artiste s’inspire aussi de Magritte avec sa série d’animaux vêtus de tartans faisant corps avec la période dite Vache. Lionceau, cerf, bouc… sont parés de tartans écossais en communion avec la nature. Il met en lumière les animaux à sa façon tout en faisant référence à d’illustres peintres comme Chardin ou Bruegel.

Sean Landers – Une conversation unique

Les œuvres de Sean Landers conversent à merveille avec l’atmosphère et les trésors conservés au musée de la Chasse et de la Nature, créant une synergie étonnante, émouvante et amusante.

Son lion en faux bois toise l’animal empaillé grandeur nature du musée. Il tire le portrait de chiens, lapins et autres bestiaux à la manière d’un portrait d’homme ou de femme.

Le texte devient motif. La forêt devient bavarde. Arrêtez-vous d’ailleurs sur ces derniers couverts d’écriture comme un journal intime. Les troncs deviennent message à l’image de la toile “Bibliothèque”.

Lisez les tranches des livres de cette bibliothèque imaginée comme un hommage à sa grand-mère. Chaque mot de chaque tranche de livre lus à la suite constituent une phrase….

‘Animal Kingdom’ de Sean Landers est une exposition qui sort des sentiers battus. Elle nous propulse dans les grands espaces à mi-chemin entre réel et imaginaire !

Découvrez le catalogue de l’expo Cliquez ici

Envie de voir des expositions ? Consultez notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités