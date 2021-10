Exposition - David Hockney, A Year in Normandie, le confinement comme source d’inspiration - IDBOOX

C’est un travail très particulier que nous offre David Hockney. Son œuvre gigantesque A Year in Normandie est exposée au musée de l’Orangerie jusqu’au 14 février 2022.

David Hockney, A Year in Normandie (une année en Normandie) est une promenade bucolique aux abords de la propriété normande de l’artiste.

Confiné en Normandie et sans piscine mais avec un iPad

Dans cette expo, vous ne verrez pas les célèbres piscines de l’artiste. L’histoire est tout autre.



En mars, 2020 le confinement est décrété en France pour cause de pandémie de Covid-19. A cette période, David Hockney est dans sa maison normande. Il décide alors de peindre, de se fondre dans la nature qui l’entoure. Pour cela, il n’a pas utilisé ses pinceaux mais les outils virtuels de l’iPad.



Hockney aime créer avec le numérique, on se souvient de ses œuvres sur iPhone. Jour après jour, pendant le confinement, saison après saison il peint sur sa tablette.

En résulte une fresque magnifique, à l’image de la tapisserie de Bayeux, longue de plus de 90 mètres.

Cette fresque gigantesque est aujourd’hui imprimée sur papier, et prend place au musée de l’Orangerie.

Promenade immersive

La déambulation est enchanteresse, on parcourt les tableaux au rythme des saisons, on croit percevoir la pluie qui tombe, le bruissement des arbres, puis le soleil qui revient éclairant le jardin de mille couleurs !



Dans une salle sombre, on vit un lever de soleil animé, lui aussi créé sur iPad. Et plus haut dans le musée, 3 toiles immenses, elles aussi créées sur la tablette, nous transportent côté fenêtre, tout près des Nymphéas.



Profitez de cet instant suspendu pour aller voir juste à côté l’exposition Soutine de Kooning.

Découvrez le très beau catalogue d’exposition publié par la RMN Cliquez ici ou Cliquez ici



A découvrir aussi le livre David Hockney, l’arrivée du printemps intégrant de la réalité augmentée cliquez ici ou cliquez ici

Envie de voir des expos ? Découvrez notre rubrique ici