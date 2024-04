Exposition – La mémoire des objets : plongée intimiste dans la vie d’Antoine Bourdelle

Jusqu’au 18 août, le Musée Bourdelle propose une exposition atypique au cœur de la vie et de l’art d’Antoine Bourdelle.

« Bourdelle, la mémoire des objets », c’est une autre façon d’aller à la rencontre du sculpteur pour comprendre ses œuvres. Les objets de son quotidien retrouvés récemment, étaient une source d’inspiration.

Bourdelle, la mémoire des objets – Une enquête dans le temps

C’est en entamant les travaux de rénovation du musée Bourdelle à Paris, que les équipes du musée ont découvert des centaines d’objets ayant appartenu à l’artiste.

Cachés au fond des armoires ou dans des malles, ils étaient peu accessibles. La découverte de ces trésors permet alors d’identifier des tas d’objets de la vie quotidienne de l’artiste : des carnets, des livres, des vêtements, des croquis, des instruments de musique ayant appartenu au sculpteur.

C’est ainsi qu’une grande enquête débute. Le but est de croiser ces objets avec les archives, les fonds iconographiques et les articles de presse pour en savoir plus sur la démarche de Bourdelle.

Au fil des recherches, on se rend compte qu’il nourrit sa créativité et son œuvre avec ces objets.

Par exemple, son père était ébéniste. Il reproduit ou utilise certaines pièces pour ses créations.

On comprendra également, mieux son attachement à sa région natale, son enfance pastorale et son amour pour les béliers, ou encore la présence récurrente de la syrinx dans ses œuvres…



Un autre exemple saisissant est le Monument aux mineurs de Montceau-les-Mines qui s’inspire de la lampe des mineurs (photo d’ouverture). Pour le concevoir, Bourdelle conservait dans son atelier une lampe de mineur, mais aussi la corbeille de mine, et un marteau-piqueur. Ces objets ont eux aussi été retrouvés lors des recherches des conservateurs.



L’exposition met donc en regard ces objets avec les œuvres telles qu’elles ont été créées par le sculpteur, offrant au visiteur un prisme nouveau et se concentrant sur ses centres d’intérêt.

Un espace de médiation inédit

À l’occasion de l’exposition, le Musée Bourdelle donne carte blanche à l’école d’art Olivier de Serres.

Le visiteur prend contact de façon différente avec le travail de l’artiste au travers de créations réalisées par les étudiants dans sillage de Bourdelle.

Le résultat est très intéressant ! À l’aide de divers médiums tels que la broderie, la tapisserie, le plissage et la céramique, ils rendent un hommage au sculpteur en revisitant ses objets-témoins.

De plus, l’école imagine un espace de création participative pour les grands et les petits : canevas, géants, pochoirs, portraits… Cette grande salle, résolument dédiée à un contrepoint contemporain, prolonge la mémoire et apporte un plus à l’exposition.

Chacun est invité à participer de façon innovante et amusante !

