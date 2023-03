Le Musée Bourdelle plus beau que jamais pour sa réouverture

Le Musée Bourdelle réouvre ses portes après une longue période de travaux. On vous le fait visiter en image en vidéo.

Le Musée Bourdelle est resté fermé près de 2 ans pour effectuer des travaux de sauvegarde. Il ouvre à nouveaux ses portes le 15 mars 2023. Il n’a jamais été aussi beau.

L’impressionnante sculpture de cheval nous accueille à l’entrée du jardin sur rue. Il nous invite tout naturellement à découvrir la galerie des plâtres avec sa verrière et ses œuvres monumentales. On se sent vraiment tout petit face à leur taille démesurée.



Le Musée Bourdelle – Un musée avec une âme

La pièce maîtresse si on peut dire est le fameux atelier du sculpteur. Il était rongé par l’humidité et menacé d’affaissement à cause de carrières souterraines. L’espace a été entièrement rénové.

Tout a été fait dans le respect du lieu et de l’époque. Les œuvres et objets de Bourdelle ont été disposés d’après des photographies d’archives. Il y a même de nouvelles pièces comme un Christ Médiéval en bois ou des petites sculptures dans les vitrines de la mezzanine.

Le musée a pris le parti de laisser les visiteurs déambuler entre les plâtres et les marbres inachevés de Bourdelle. C’est très émouvant mais attention à la tentation de les toucher. Ils sont très fragiles. Cette rénovation est une vraie réussite.

Le lieu a retrouvé toute son âme et on s’attendrait presque à voir Bourdelle pousser la porte.

Un parcours repensé plus moderne

Le Musée se tourne également vers l’avenir. Il a modernisé son parcours avec une salle attenante qui a été transformée en lieu didactique pour découvrir les techniques de sculpture.

On suit le processus créatif de Bourdelle grâce à plusieurs dispositifs numériques interactifs, doublés de pièces à différentes étapes du processus de création. Tous les sens sont mis à contribution et il est ici vivement conseiller de toucher.

Le parcours complet du musée comprend la salle des techniques et six salles en rez-de-chaussée. Il rassemble 110 sculptures et 45 photographies et fac-similés présentés sous un angle chrono thématique.

Elles sont mises en contexte par rapport à d’autres artistes de son époque mais aussi des artistes modernes. L’ensemble met en lumière l’étendue de son travail mais aussi l’aura de l’artiste.

N’oubliez pas avant de partir de visiter l’atelier de peinture. On peut facilement le manquer. C’est un vrai petit bijou.

Le Musée Bourdelle est un lieu à part qu’il faut absolument visiter. Il est à la fois institutionnel, didactique mais aussi intimiste. Les sculptures monumentales dans ses deux petits jardins lui donnent aussi un petit côté magique et féérique.

C'est un de nos musées préférés à Paris et maintenant il y a même un café dans la galerie supérieure.

Exposition Philippe Cognée

Parallèlement à l’exposition permanente, le Musée Bourdelle accueille également une expo temporaire. Elle est consacrée à Philippe Cognée. Certaines de ses œuvres sont en résonnance avec celles d’Antoine Bourdelle.

Le catalogue de Bâle est une des installations. Elle regroupe un millier de pièces de l’artiste sous la forme d’un labyrinthe hypnotique.

