Félins – L’exposition pour rugir de plaisir

Le Muséum national d’Histoire naturelle présente jusqu’au 7 janvier 2024 l’exposition Félins. Vous allez vivre un moment grandiose, ludique et très documenté sur cette famille d’animaux fascinants.

Chat, tigre, léopard, lynx, lion… 38 espèces de félins sont représentés dans cette exposition assez inédite. Le public quel que soit l’âge trouvera un intérêt à la visite tant le sujet est vaste et passionnant.

Félins – Une scénographie immersive

Descendez le grand escalier de la Grande galerie de l’évolution et entrez dans le monde incroyable des félins.

Dans la pénombre, on pénètre dans l’univers de ces animaux. Bruitages, projections, animaux empaillés tout est là pour nous en dire plus sur les félins présents sur terre. Le muséum n’oublie pas non plus de nous délivrer des messages sur leur protection impérative.





Scènes d’animaux naturalisés, montages ostéologiques permettent tout d’abord, de mesurer les qualités d’athlètes de ces prédateurs.

On fait ensuite une incursion dans l’histoire avec des représentations félines à travers différentes cultures : Egypte, Grèce, Asie, Afrique… on constate l’intérêt des hommes et l’admiration qu’ils ont pour ces bêtes à fourrure à travers les âges. Le visiteur admire alors dans une atmosphère particulière combien les félins sont des symboles de force, de courage et combien la mythologie les sublime.



Une autre section du parcours nous invite à découvrir comment on a apprivoisé et domestiqué certains de ces prédateurs, dont le chat. Une animation 3D montre d’ailleurs la découverte d’une tombe où un homme est enterré avec son chat, celle-ci est vieille de 9500 ans.



La dernière section de l’expo présente une galerie de photos avec des célébrités toutes fans de chats : Francoise Sagan, Colette et bien d’autres.

Des dispositifs numériques interactifs et des animations

Félins, est une exposition scientifique à la portée de tous les publics qui s’appuie aussi sur des dispositifs numériques dernière génération. On adore par exemple, le tableau Œdipe voyageur de Gustave Moreau qui s’anime sous nos yeux, nous posant des questions. Ou encore la grande table interactive qui permet de voir les félins et d’ausculter tous les membres de ces chasseurs.





Dans cette expo on peut toucher, jouer et participer à de nombreuses animations qui permettent d’apprendre et de compléter ses connaissances.



La saison Félins c’est aussi l’occasion d’assister à des conférences, des rencontres et des projections pour petits et grands. C’est également l’occasion de découvrir des livres comme « Félins, Petit dictionnaire illustré », ou le livre « Le Lynx » adapté du podcast Bestioles. Enfin, si vous avez la plume facile, le muséum organise un concours d’écriture à partir du 9 avril, ayant pour thème « Histoires félines ».

L’exposition Félins est un must pour les amoureux des gros matous !

