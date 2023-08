Les Fables de La Fontaine à découvrir en azulejos

Les Fables de La Fontaine ont plus de 400 ans, mais saviez-vous qu’elles ont inspirées, il y a fort longtemps, les maîtres des azulejos au Portugal ?

Nous vous proposons une visite extraordinaire au monastère de Saint-Vincent de Fora à Lisbonne.

Un lieu d’exception à voir absolument !

Situé dans l’Alfama, le monastère Saint-Vincent est un joyau de la capitale lisboète.

Pour y pénétrer, entrez dans le somptueux patio où les fontaines côtoient les bougainvilliers. Puis, pénétrez dans le monastère pour une visite incroyable.

Fondé au XIIe siècle et largement remanié au XVIe, le monastère St Vincent est un lieu où vous découvrirez les plus beaux azulejos de Lisbonne. Ces faïences peintes de bleu sont partout dans l’édifice. Vous circulez dans un océan de bleus jusqu’à la terrasse qui domine la ville.

Plus de 200 panneaux composés de plus de 100 000 carreaux vous guident pour un voyage dans le temps fabuleux. La particularité du monastère réside aussi dans le fait que ces panneaux ont conservé leur emplacement d’origine. C’est sublime !

38 panneaux pour raconter les Fables

Le monastère enserre un autre trésor. Au dernier étage. Vous y trouvez 38 panneaux représentant 38 fables de Jean La Fontaine en azulejo.

Chacune est illustrée de façon à raconter l’histoire. Pour toutes les fables, vous pouvez lire en regard le texte en français et en portugais. D’ailleurs, il existe un livre qui les recense (voir ici).

Ces fresques datent du 18e siècle. Laissées à l’abandon pendant plusieurs années, elles sont aujourd’hui superbement restaurées selon les dessins de Jean-Baptiste Oudry (1729-174).

A l’origine, ces panneaux ornaient les murs intérieurs du cloître. Ce qui est étonnant quand on découvre ces fables en azulejos c’est qu’elles ne représentent pas les plus connues. Il n’y a pas par exemple de représentation de « Le Corbeau et le Renard » ou de « La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf ».

Mais on retrouve pour notre plus grand plaisir : “Le Loup et la Cigogne”, et “Le Chat, la Belette et le petit Lapin” ou encore “Le vieillard et ses enfants”.

Enfin, admirez le totem en carrelage moderne de l’artiste Florence Patte, elle aussi raconte les fameuses Fables version 21e siècle !

Vous l’aurez compris, cette visite au Mosteiro S. Vincente De Fora est un incontournable, vous passerez un moment extraordinaire ! Découvrez aussi notre reportage sur 5 magnifiques librairies de Lisbonne ici

