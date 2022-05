On a vu Jam Capsule l’expérience immersive à 360 degrés

Jam Capsule c’est une nouvelle exposition immersive, culturelle et numérique à voir à 360 degrés.



Ce projet est le fruit d’un partenariat entre Viparis, l’Atelier JAM et Fever. Pour y assister il faut se rendre à Paris Expo Porte de Versailles et choisir une ou plusieurs expériences selon vos envies.



Jam Capsule et un dispositif visuel et sonore à voir et à écouter à 360°. C’est aussi un outil culturel et pédagogique pour informer et divertir tous les publics.

Avec 1000 m² de surface de vidéo-projection conjugué à un dispositif de son spatialisé, les images défilent et épousent chaque recoin de cet espace atypique.

Que voir à Jam Capsule ?

Il y a 4 séances immersives. Vous pouvez choisir de toutes les voir ou de n’en voir qu’une seule.

Nous avons vu Japon – Un autre regard réalisé par Gedeon et Legacy, le courage de la vérité de Yann Arthus-Bertrand et Hope Production.

Il y a aussi une expérience Maria By Callas et Jardins mystiques, une promenade dans les chef-d ’œuvres des peintres flamands. Chaque capsule dure un peu plus de 40mn.

Une expérience intéressante

Ne vous attendez pas à vivre le même genre d’expérience qu’à L’Atelier des lumières. Jam Capsule c’est complètement différent. Ici on regarde des documentaires (en tous les cas pour les deux visionnés par la rédaction). On est plongé dans des images superbes, un son de belle qualité mais aussi on y apprend beaucoup.

En effet, Legacy et Japon nous transportent l’un à travers la planète et l’autre au pays du soleil levant. Malgré les prises de vue à couper le souffle nous ne sommes pas uniquement dans une performance artistique mais aussi dans l’information.

Par exemple, Legacy nous sensibilise à l’environnement, au réchauffement climatique … Japon nous offre des capsules visuelles et aussi des témoignages sur l’art de vivre dans ce pays, sa philosophie et ses rites.

Jam capsule prend ses quartiers pendant 2 ans, pavillon 5.3 à la Porte de Versailles (Paris 15e)

