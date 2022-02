Expo – Quand Cézanne et Kandinsky nous enlacent à L’Atelier des Lumières - IDBOOX

L’Atelier des Lumières accueille deux nouvelles expositions immersives et sonores. “Cézanne, lumières de Provence” et “Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait” sont les deux nouvelles prouesses technologiques, numériques et culturelles proposées jusqu’au 2 janvier 2023.

Pour celles et ceux qui connaissent L’Atelier des Lumières et à ceux qui n’ont pas encore tenté l’expérience sachez qu’une fois encore vous ne serez pas déçus.

Le visiteur a la sensation d’être enlacé par Cézanne et Kandinsky et vit ces deux boucles immersives, toujours trop courtes, comme un grand moment de plaisir.

Cézanne, lumières de Provence

A travers le parcours thématique, Paul Cézanne se révèle sous un nouveau jour. Son travail, ses tourmentes, son attachement à la nature. On pénètre littéralement dans les jardins, on aurait presque envie de s’allonger auprès des baigneuses. On se promène au gré de nos envies dans Bibémus, l’Estaque, et, point culminant, la Sainte-Victoire.



Ce voyage au cœur des œuvres majeures et Cézanne est un enchantement. On regrettera juste le choix de certaines musiques qui ne cadrent pas tout à fait avec les œuvres du peintre.

Le chant des cigales par contre, qui accompagne certaines toiles sont un enchantement pour cette expérience qui dure un peu plus de 30mn.

Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait

La rencontre avec Vassily Kandinsky nous plonge dans une tout autre atmosphère. Pendant un peu plus de de 5mn on entre dans un festival magique et ultra immersif.

La première partie évoque les débuts figuratifs de l’artiste, teintés d’impressionnisme, de fauvisme onirique et d’une touche de pointillisme.

La seconde partie, notre préférée, dévoile le rythme des formes et de la couleur de l’artiste, sublimé par la voix de David Bowie et Space Oditty, magique !!

