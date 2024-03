Paris 1874 – Inventer l’impressionnisme, l’exposition en images et vidéo

Il y a 150 ans, une poignée d’artistes en quête de reconnaissance décide de créer une exposition qui leur ressemble.

Paris 1874 – L’Invention de l’Impressionnisme est la nouvelle exposition proposée par le Musée d’Orsay.

Jusqu’au 14 juillet 2024, les visiteurs vont s’immerger dans le Paris de 1874 à la rencontre de l’Impressionnisme. Réservez votre entrée ici

1874 – une date clé, un tournant dans l’art

Le 15 avril 1874, une trentaine d’artistes décident de s’affranchir des règles et organisent la première exposition dédiée à l’impressionnisme.

C’est le coup d’envoi des avant-gardes, loin des conventions et des voies officielles. Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pissarro, Sisley ou encore Cézanne se regroupent boulevard des Capucines à Paris pour exposer leurs œuvres.

Au même moment, le Salon Officiel se tient au Palais de l’Industrie. Celui-ci ne ressemble en rien à la manière dont les artistes ont pensé le leur.

Dans cet espace adoubé par les officiels, les toiles s’empilent du sol au plafond, les genres et les styles se bousculent ne laissant aucune place à l’inventivité.

Le « clan des révoltés » voit les choses autrement. L’accrochage aéré, laisse toute sa place à l’œuvre et au sujet.

Ils peignent des scènes de la vie moderne, ou des paysages aux tons clairs et à la touche enlevée, croqués pour la plupart en plein air. L’impressionnisme est né !

Paris 1874 – L’Invention de l’impressionnisme, plongée dans une année de mutation

Orsay présente 130 œuvres et porte un regard différent sur cette date du 15 avril 1874. En effet, le musée montre les chefs-d’œuvre présentés lors de cette fameuse exposition et décide aussi de les mettre en perspective avec les tableaux et sculptures présentés au même moment au Salon Officiel !

Loin de les opposer, le parcours de l’exposition fait le choix de créer des parallèles, de montrer les contradictions, les nuances et surtout la richesse de l’art de l’époque.

Une exposition à couper le souffle

Paris 1874 – L’Invention de l’Impressionnisme, permet au visiteur de découvrir ou de redécouvrir des bijoux de ce mouvement artistique, mais aussi d’autres toiles oubliées.

La scénographie nous plonge dans cette ambiance si particulière créant un choc visuel inoubliable ! Une expérience de réalité virtuelle prolonge l’exposition (article à venir avec tous les détails).

Baptisée « Un soir avec les impressionnistes », ce moment propose un voyage de plus de 40 minutes. On entre au cœur même du travail de Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pissarro, Sisley…

