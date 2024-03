Un Soir avec les impressionnistes – La belle promenade en réalité virtuelle

Jusqu’au 11 août 2024, le Musée d’Orsay propose « Un Soir avec les Impressionnistes – 1874 ».

Ce voyage en réalité virtuelle transporte le visiteur au cœur de la naissance de l’Impressionnisme.

Un Soir avec les impressionnistes : Le scénario

Paris, 15 avril 1874, huit heures du soir, dans l’ancien atelier du célèbre photographe Nadar, boulevard des Capucines. Aux 2e et 3e étages du bâtiment, une trentaine de peintres se sont rassemblés. Ils présentent eux-mêmes au public une sélection d’environ 165 œuvres.



Revivez la soirée d’inauguration de la première exposition impressionniste grâce à la réalité virtuelle !

Mille et une raisons de participer à cette expérience !

Un Soir avec les impressionnistes est une coproduction Excursio (L’Horizon de Khéops), Gedeon, et le Musée d’Orsay. Vous êtes guidé par Rose, une jeune femme, modèle à ses heures, qui rêve de devenir écrivain.



Avec elle et muni d’un casque VR, le visiteur part à la rencontre de Claude Monet, Auguste Renoir, Berthe Morisot, Paul Cézanne, Camille Pissarro ou encore Edgar Degas.



Ils exposent pour la première fois ensemble s’affranchissant du Salon Officiel qui ne veut pas d’eux.

On pénètre alors dans les salons feutrés de l’exposition. Pendant toute la durée de l’expérience, on assiste au plus près aux conversations entre les peintres.

Certains artistes vont même jusqu’à vous expliquer comment ils ont créé leurs œuvres. Pissarro par exemple, nous prend par la main pour nous parler de « Gelée blanche ».

Au fil de la déambulation, on prendra le train, on ira à la rencontre des artistes qui peignent en plein air sur l’île de la Grenouillère. On voyagera enfin jusqu’au Havre, où Monet exécute son célèbre tableau Impression, Soleil Levant. Placé à l’endroit exact où ce chef d’œuvre a vu le jour!

Une reconstitution scientifique et ludique

La reconstitution est bluffante. Si certains personnages manquent un peu de réalisme, on est tout de même transporté dans un univers absolument fabuleux. On participe à ce moment incroyable tout près de ces maîtres de la peinture !



Si l’humour est bien présent, cette expérience de VR n’est pas un gadget, le public dès 8 ans apprendra beaucoup sur la naissance de l’Impressionnisme, la démarche volontaire des artistes.

De façon didactique et passionnante, on comprend de façon limpide pourquoi l’Impressionnisme est une véritable révolution dans l’art !



Les reconstitutions 3D s’appuient sur les avis d’experts, le scénario est palpitant, le tout offre un moment suspendu dans le temps à ne manquer sous aucun prétexte !

Une centaine de casques autonomes vous attendent au musée.

Un Soir avec les Impressionnistes est un prolongement formidable à l’exposition Paris 1874, qui ouvre ses portes à Orsay, (découvrez notre reportage).

