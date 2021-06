Pour la réouverture de la Tour Montparnasse, réalité augmentée et Diamantoscopes - IDBOOX

La terrasse de la Tour Montparnasse a réouvert ses portes le 4 juin. Magnicity a voulu faire les choses en grand pour offrir aux visiteurs une visite exceptionnelle du plus beau toit de Paris.

Il y a du changement au sommet de la Tour Montparnasse. Au programme, réalité augmentée avec l’application Magnicity et sculptures étincelantes avec les Diamantoscopes.

La réalité augmentée fait son entrée à la Tour Montparnasse

La société Timescope a développé une toute nouvelle appli gratuite sur iOS et Android pour Magnicity.

Vous voyez Paris sous un autre jour depuis l’Observatoire panoramique de la Tour Montparnasse grâce à cette appli de réalité augmentée. Elle peut aussi être utilisée en solo où que vous soyez.



Equipés de votre tablette ou de votre smartphone, vous allez découvrir en plus du panorama exceptionnel, un Paris insoupçonné.



Depuis le toit, pointez votre smartphone vers l’un des 150 points d’intérêts de la capitale. Les vues se superposent entre réalité et numérique. L’objectif de l’appli est de vous aider à décrypter le panorama en utilisant la réalité augmentée.

Plusieurs menus vous invitent à en savoir plus sur Paris. Un mode nuit, permet de voir les différents monuments en vision nocturne. Des fiches explicatives sont aussi intégrées pour mieux connaitre les lieux emblématiques ou les voir en 3D. De plus, une dizaine de reconstitutions vous aident à vous plonger dans Lutèce en faisant un voyage dans le temps.



Une trentaine de QR code sont disséminés sur la terrasse. En les scannant vous accédez rapidement à la visualisation des monuments, on zoome, on décode les mystères de Paris, le tout de façon simple et fluide.



L’appli Magnicity par Timescope est un véritable plus à la visite. Elle permet de façon ludique et instructive de rendre la découverte encore plus magique.

Des Diamants à la Tour Montparnasse ?

Magnicity a également invité pour la réouverture, le street-artist Le Diamantaire. En arrivant sur le Rooftop vous verrez de drôles de sculptures. Les Diamantoscopes sont des œuvres aussi étonnantes que ludiques. Approchez vous, vous verrez Paris comme jamais !



Faites un tour aussi au 56ème étage, plusieurs sculptures vous attendent donnant toute sa magnificence au travail effectué par l’artiste autour du diamant.

Pour réserver votre entrée à l’Observatoire panoramique de la Tour Montparnasse Cliquez ici