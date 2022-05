realme Pad mini Test – Une petite tablette à mini prix pour les loisirs

La realme Pad mini est une tablette de moins de 9 pouces vendue à partir de 179€. Que vaut-elle pour ce prix ?

Parallèlement au realme 9 5G, le constructeur a sorti en France la realme Pad mini. C’est une petite tablette avec un mini prix. On vous propose de la découvrir dans notre test.

La Pad mini n’est pas la première tablette de realme. Nous avions déjà pu apercevoir la realme Pad 10 pouces lors d’une présentation en novembre 2021. Cette fois, la compagnie chinoise revient avec un appareil petit format.

Son écran mesure 8,7 pouces soit 22,09 cm de diagonale. On n’a plus l’habitude de voir des tablettes de ce gabarit taille. Elle rappelle un peu la première Samsung Galaxy Tab. Mais il ne faut pas se fier à sa taille.

realme Pad mini – Des finitions soignées

Commençons par le design. La realme Pad mini ressemble beaucoup à sa grande sœur. Elle renvoie une image premium grâce à des finitions soignées. Sa coque est en aluminium et elle ne mesure que 7,59 mm d’épaisseur.

Elle se manipule facilement mais contre toute attente elle est assez lourde. Elle pèse 368 g. On préférera la prendre à deux mains pour une longue période d’utilisation.

Les côtés de la tablette accueillent deux haut-parleurs, une prise audio jack et une prise USB-C.

Une realme Pad mini pour quoi faire ?

La realme Pad mini est parfaitement adaptée au visionnage de films et de vidéos. C’est le format idéal quand on est en voyage ou dans le train. La tablette est dotée d’un écran de 8,7 pouces Full HD+ basé sur une technologie Super AMOLED. Les couleurs flattent la rétine.

On préférera l’utiliser en intérieur. L’écran renvoie beaucoup de reflets. C’est dommage car il offre un bon niveau de luminosité avec des pointes à plus de 500nits.

La tablette peut aussi servir de console de jeu mais sa fiche technique ne vous laissera pas beaucoup de marge de manœuvre. La realme Pad mini tourne avec un processeur Unisoc T616. Selon realme, il est 67% plus puissant qu’un Helio P22T.

On veut bien le croire mais ça n’est tout de même pas une flèche. Il est accompagné de 4Go de RAM et de 64Go de stockage extensibles. Cette combinaison accepte quelques gros jeux 3D optimisés comme Call of Duty Mobile ou Asphalte 9 mais pour les jeux plus gourmands passez votre chemin.

Le jeu Call of Duty se lance avec des graphismes réglés sur le niveau faible et une fréquence d’images moyenne. De toute façon, le taux de rafraichissement ne dépasse pas 60Hz.

Vous profiterez d’un son stéréo grâce à deux haut-parleurs judicieusement placés de chaque côté de la tablette. Ils sont assez haut pour qu’on ne les recouvre pas avec les doigts quand on joue. Le son n’est pas d’une clarté cristalline mais il est puissant.

Le format de la realme Pad mini fait également d’elle le client idéal pour lire des ebooks. Son écran peut passer en mode lecture en supprimant la lumière bleue.

L’autonomie

En ce qui concerne l’autonomie, une batterie de 6400mAh alimente la tablette. Elle tiendra facilement deux jours avec une utilisation variée et modérée. Elle peut par exemple assurer 15 heures de lecture vidéo. Un jeu vidéo comme Call of Duty consomme 5% de batterie en 20 minutes.

Un chargeur 18W est inclus dans la boite. Il faut patienter environ 4 heures pour recharger de 0 à 100% la tablette. On ne s’attarde pas sur l’aspect photo qui nous paraît peu adapter à une tablette. Sachez tout de même qu’elle embarque une caméra grand angle de 8MP et un capteur Selfie de 5MP.

Ce qu’on en pense

Avec la realme Pad mini le mot « portable » prend tout son sens. C’est clairement une tablette taillée pour les loisirs qui se glisse facilement dans un sac et qu’on transporte avec soi. Son format qui aurait pu être perçu comme une faiblesse est en fait une force.

Elle peut aussi devenir une bonne tablette d’appoint pour les enfants. D’ailleurs lors de l’installation vous pouvez configurer un compte spécialement pour eux.

La realme Pad mini est une tablette taillée pour les loisirs. Son écran de qualité, fait d’elle le compagnon idéal pour regarder des vidéos ou surfer sur internet dans de bonnes conditions sans se ruiner.

La realme Pad mini est vendue à partir de 179,99€ avec 3Go et 32Go de stockage. On vous conseil de vous orienter vers le modèle avec 4/64Go si vous souhaitez pouvoir jouer. Le realme pad mini existe aussi avec une connexion 4G à 229,99€.

realme Pad mini – La fiche technique

realme Pad mini Ecran 8,7 pouces Super AMOLED – 60Hz Définition Full HD+ (1340 x 800 pixels) Processeur Unisoc T616 RAM 3/4Go DDR4 Stockage 32/64Go UFS 2.1 Extension Oui 1To Caméras arrières 8 MP(f/2.2) Caméras frontales 5MP IP68 Non Batterie 6400mAh Charge rapide 18W Dual SIM NanoSim double Lecteur empreintes Non Prise Jack Oui Audio Stéréo Android Android 11 – realme UI Dimensions 221,8 x 124,5 x 7,69 mm – 368 g