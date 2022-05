Test vidéo – La tablette TCL Nxtpaper 10S peut-elle remplacer une liseuse ?

TCL a mis sur le marché Nxtpaper 10S, une tablette qui tourne sous Android avec des propriétés intéressantes.

La TCL Nxtpaper 10S est une tablette très spéciale qui se distingue par la qualité de son écran. Il ne possède pas une définition ou une luminosité hors du commun. Cette dalle simule les sensations de lecture sur du papier. Il ne fatigue pas les yeux grâce à une réduction de 50% de la lumière bleue et son angle de vision est élargi. Vous avancerez que cela existe déjà avec la technologie e-ink. Oui, mais cet écran est en couleur avec la puissance et la fluidité d’une tablette.

Alors cette TCL Nxtpaper 10S est-elle une bonne alternative aux liseuses ? Remplie t’elle le job pour limiter la fatigue des yeux ?

Ce qui est sûr c’est que l’écran mat fait vraiment penser aux écrans e-ink à la différence que TCL n’utilise pas d’encre électronique.

Nxtpaper 10S quelles caractéristiques ?

Nxtpaper 10S dispose d’un écran LCD Full HD de 10,1 pouces avec une résolution de 1200×1920 (224ppi) sans reflet. Le format d’image est de 16 :9. La machine peut afficher plus de 16 millions de couleurs.



La tablette est équipée d’un processeur Octo-core Cortex-A53 2 GHz avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il y a un slot micro SD extensible jusqu’ à 256Go.



L’appareil est doté d’une caméra frontale 5MP pour prendre des selfies et à l’arrière et une caméra 8MP. Il y a aussi 2 haut-parleurs. La Nxtpaper 10S a une grosse batterie de 8 000 mAh ce qui lui confère une autonomie très appréciable d’une bonne grosse journée mais tout dépendra de votre utilisation. Si vous ne faites que lire en noir et blanc, elle ira au delà.

La tablette tourne actuellement sous Android 11 et on a accès aux services Google (mise à jour sous Android 12 très bientôt).

Dans la boite, on trouve aussi un chargeur, et un stylet le T-pen qui permet d’écrire, de dessiner et de prendre des notes.

Nous avons choisi de tester cette liseuse principalement sur la lecture de livres numériques et audio, afin de savoir si la Nxtpaper 10S peut être une bonne alternative à une liseuse.

Lecture de livres numériques et audio

Le gros avantage de la Nxtpaper 10S c’est son accès à Google Play. On peut donc télécharger ses applis préférées de lecture pour lire ou écouter des livres audio.



L’autre avantage c’est la couleur à la différence d’une liseuse e-ink ou d’une liseuse aux couleurs blafardes. Enfin les différents traitements apportés à l’écran favorisent l’impression de toucher et de lire comme sur du papier.



La lecture d’ebooks est donc optimisée notamment pour les livres illustrés comme les BD, beaux livres ou les ouvrages pour enfants.

La taille de la tablette permet une lecture confortable notamment pour la BD ou les livres pour enfants illustrés.

Un autre point à souligner c’est le taux de rafraichissement de 60Hz de l’écran évite les saccades que l’on peut constater parfois sur certaines liseuses augmentant le confort de lecture.

Pour les livres audio le confort d’écoute est correct. Les haut-parleurs ne sont d’une grande qualité mais la restitution du son est dans la moyenne. L’appairage à des écouteurs sans fil se fait facilement.

Et l’écran ? Et l’écran ?

Le point le plus important est la qualité de l’écran. Est-il performant et permet-il d’avoir une bonne lecture en plein soleil ou dans le noir ?

Nous avons été un peu déçus par le rendu en plein soleil. Comme vous le voyez dans la vidéo, les contrastes sont un peu faibles malgré un réglage luminosité au maximum. Toutefois cela n’empêche pas de lire en plein soleil, mais on s’attendait à un meilleur résultat de ce côté-là.



Par contre en intérieur le rendu est proche du parfait. L’écran mat procure une réelle sensation de confort et limite vraiment la fatigue des yeux. C’est un bon point. Les 10 couches de protection pour conserver des couleurs naturelles sont efficaces, c’est un vrai plus ! On pourrait croire qu’on lit sur une feuille de papier.

Le mode nuit quant à lui, est vraiment appréciable et permet aux lecteurs noctambules une vision sereine pour de longs moments de lecture.

L’utilisation du T-Pen

La Nxtpaper 10S est livrée avec un stylet permettant d’écrire, de dessiner et de prendre des notes. Mais attention, ce stylet est basique, il permet de prendre des notes dans un bloc notes numérique mais pas d’annoter un livre ou un document de type PDF. Son utilisation est donc limitée.

Toutefois, la mine et la texture de l’écran donnent la sensation d’écrire sur du papier et c’est assez agréable.

Nxtpaper 10S – Notre avis

Nxtpaper 10S est une alternative intéressante à la liseuse tout en offrant toutes les capacités d’une tablette milieu de gamme.

Son concept est original, on salue le travail effectué par TCL pour proposer un écran différent et efficace. En revanche, le rendu en pleine lumière pour la lecture est un peu décevant faute d’une luminosité pas assez élevée. On aime aussi la capacité de stockage extensible 64 Go extensible à 256 Go sur une carte microSD ce qui parfois manque cruellement sur une liseuse.

Enfin la batterie tient la distance, moins performante que celle d’une liseuse elle assure une bonne autonomie. On lui fera également un petit reproche sur son poids. Avec 490 g sur la balance, elle n’est pas vraiment lourde mais on peut difficilement la tenir longtemps d’une seule main pour lire. Mais il ne faut pas oublier que la Nxtpaper 10S est avant tout une tablette.



Au final, nous conseillerons cet appareil aux personnes qui n’ont pas forcément le budget pour avoir une tablette et une liseuse ou tout simplement qui n’ont pas envie de démultiplier le nombre d’appareils dans le foyer. Elle est aussi très bien pour la BD, le manga et le livre jeunesse !

La Nxtpaper 10S est proposé à partir de 247 euros Cliquez ici pour vous la procurer ou ici

TCL NxtPaper 10s – La fiche technique

TCL NxtPaper 10s Ecran 10,1 pouces LCD – 60Hz Définition Full HD (1920 x 1200 pixels) Processeur MT8768 RAM 4Go DDR4 Stockage 64Go UFS 2.1 Extension Oui 256Go Caméras arrières 8 MP(f/2.2) Caméras frontales 5MP IP68 Non Batterie 8000mAh Charge rapide Non 9V Dual SIM NanoSim / 4G Lecteur empreintes Non Prise Jack Oui Audio 2 Haut-parleurs, 2 micros aAndroid Android 11 – vers Android 12 Dimensions 241,3 x 159,2 x 8,3 mm – 490 g