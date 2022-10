Tintin est à l’Atelier des Lumières, un voyage au cœur des BD à découvrir en vidéo

Mille millions de mille sabords, “Tintin l’aventure immersive” est à l’Atelier des lumières !



CultureSpaces et Tintinimaginatio proposent une visite au cœur des BD de Tintin jusqu’au 20 novembre.

Vous allez découvrir les célèbres albums de la série géniale d’Hergé comme jamais.

Vous serez accompagnés de Milou bien sûr, du capitaine Haddock, des Dupondt, du professeur Tournesol, de la Castafiore et, bien entendu …des méchants ! Réservez votre entrée ici

Plus qu’une aventure une plongée inédite dans les BD

C’est une première, jamais à ce jour les albums de Tintin n’avaient été mis en lumière de la sorte. Les cases et les bulles prennent vie sous vos yeux écarquillés !

Ici on ne verra ni les films du reporter à la houppette blonde, ni les dessins animés tirés des livres. Les équipes se sont appuyées sur les albums papier pour nous faire voyager dans l’univers du globe-trotter.



Ce case à case numérique et animé, est une jolie prouesse artistique et technique. On va loin très loin de l’espace aux profondeurs de l’océan en passant par l’Egypte et l’Amérique du Sud…. 24 aventures de Tintin sont à l’honneur.



Lors du parcours vous vous amuserez à les identifier et à en décoder tous les détails. De Tintin au pays des Soviets (1929) en passant par Le trésor de Rackham le Rouge, Les cigares du pharaon, Le secret de la licorne, On a marché sur la lune … Et, ne manquez surtout pas la séquence de L’étoile mystérieuse….

Quand Bowie converse avec Tintin

Ce festival Tintin est accompagné par une bande son qui colle parfaitement aux albums. Aussi étonnant que cela parait, la mise en son est aussi forte que les animations.

Iggy Pop avec The Passenger, The Beatles et Day Tripper, David Bowie avec Heroes, et bien d’autres contribuent à l’immersion dans le fabuleux monde de Tintin !

Cette exposition s’adresse aux fans de Tintin et ses amis de 7 à 99 ans, vous passerez un moment génial !

Réservation obligatoire Cliquez ici pour obtenir votre sésame.

