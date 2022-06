Une seconde d’éternité, l’exposition qui se conjugue à tous les temps

« Une seconde d’éternité » est le rendez-vous de l’été à la Bourse de commerce. Cette exposition est une nouvelle fois une véritable découverte !

Ce nouveau parcours présente l’art contemporain dans toute sa splendeur et sa complexité.



Mais comment les artistes appréhendent-ils le temps ? L’exposition réunit un ensemble d’œuvres de la Pinault Collection. 20 artistes dialoguent entre eux ou seuls mais surtout avec nous entre réalité et fiction !

Immersive, participative, et magique

Fugitif, pesant, étiré, sonore, visuel, intense, éternel, le temps se transforme au fil du temps dans les nombreux espaces de la Bourse de commerce pour ce parcours aussi atypique qu’enchanteur.



Afin de marquer ce temps précieux, l’expo débute avec le Gogo-dancer de l’œuvre de Felix Gonzales-Torres. Celui-ci nous charme par sa présence fugace puisqu’il n’apparait que 5mn par jour (vous aurez peut-être la chance de le voir).





On entre alors sous la Rotonde, avec Philippe Parreno et une œuvre d’art totale aux multiples scénarios et artistes (Nicolas Becker, Tino Sehgal, Arca).

L’installation nous offre un mix d’expériences synesthésiques : Intelligence artificielle, jeu de lumière et du soleil, dispositif Echo, performance de comédiennes donnant vie à la présence d’Annlee, un caractère manga géant et en 3D composent une partie de ce temps fort. Ces femmes, bien vivantes, s’adressent à nous, nous posent des questions, laissant filer le temps et patientant pour nos réponses.





Une seconde d’éternité, le jeu des œuvres

On poursuit cet écho en visitant les galeries du second étage où plusieurs œuvres jouent avec la participation du public. Jeu de parois miroir de Larry Bell, Rudolf Stingel et ses murs métalliques éphémères où chacun peut taguer et laisser son empreinte.



Point d’orgue de ce temps qui passe, l’installation « quasi-objets » de Parreno. Un piano, un algorithme, des ballons poissons qui flottent, s’approchent au plus près de nous, pour mieux se jouer du temps qui passe.





Une seconde d’éternité est une exposition à double ou même à triple lecture, on peut passer un moment à disserter sur les œuvres, ou alors, on peut tout simplement s’approprier ces quelques secondes pour mieux converser avec ces 20 artistes.

Arca. Larry Bell. Marcel Broodthaers. Miriam Cahn. Nina Canell. Liz Deschenes. Ryan Gander. Dominique Gonzalez-Foerster. Felix Gonzalez-Torres. Roni Horn. Pierre Huyghe. Gustave le Gray. Sherry Levine. Carrie Mae Weems. Philippe Parreno. Anri Sala. Tino Sehgal. Rudolf Stingel. Sturtevant. Wolfgang Tillmans.

Carrie Mae Weems – Repeating the obvious

Rudolf Stingel

A gauche – Sherrie Levine : Gray and Blue Monochromes – Au centre – Sturtevant : Gober Wedding Gown-

Au fond – Felix Gonzales-Torres : America America