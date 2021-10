Ebook – Presse – Livre Audio Nextory acquiert Youboox - IDBOOX

A la surprise générale, le suédois Nextory rachète l’entreprise Youboox !

Youboox est la plateforme de lecture (livres et presse) et d’audio lecture en streaming.

Présente en France depuis une dizaine d’années, elle a su s’imposer sur le marché français avec de nombreuses innovations.

Nextory rachète Youboox, le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Aujourd’hui, le catalogue de Nextory contient plus de 750 000 titres et l’application est disponible sur dix marchés en Europe.



Cette acquisition va permettre à Nextory de s’implanter plus solidement dans les pays francophones.

La France est le 10ème marché sur lequel Nextory entre et l’application de streaming Youboox est l’un des premiers acteurs numériques du marché français du livre.

“Cette acquisition permet à Nextory de se positionner sur la carte mondiale comme un acteur important. Nous sommes prêts à défier le secteur et les autres grands acteurs.” déclare Shadi Bitar, PDG et fondateur de Nextory.



« Grâce aux compétences combinées de Nextory et de Youboox, nous continuerons à offrir de nouvelles expériences de lecture uniques aux consommateurs français et ferons passer au niveau supérieur notre collaboration avec nos partenaires de confiance.” déclare Hélène Mérillon, PDG et fondatrice de Youboox. Elle restera PDG de Youboox/Nextory France après l’acquisition, et devient actionnaire clef du groupe.

