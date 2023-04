Editeurs – Candidatez pour les Prix de La Nuit du Livre 2023

Pour la 19e édition de La Nuit du Livre, éditeurs et imprimeurs sont invités à poser leur candidature afin de proposer leurs créations livresques.

La cérémonie de La Nuit du Livre aura lieu le 23 septembre 2023 et clôturera le rendez-vous pour les professionnels Creativ’Book. C’est le rendez-vous incontournable de la prospective technologique du livre qui revient pour sa 4ème édition.

La Nuit du Livre 11 lauréats

Cet évènement organisé par Dote Events a pour objectif de récompenser et de mettre en lumière le livre sous toutes ses formes. Ces prix prestigieux récompensent des ouvrages dans diverses catégories : Littérature générale. Livres de poche. Bandes dessinées, Mangas. Jeunesse. Livres scolaires, Livres éducatifs. Livres animés. Beaux livres, Livres d’art. Encyclopédies, Annuaires, Livres pratiques. Livres audios, Nouveaux formats et une Personnalité du Livre. Découvrez les lauréats 2022



Editeurs vous avez jusqu’au 20 juin pour proposer votre ouvrage le formulaire est ici . “La beauté d’un livre est le résultat d’une rencontre parfaite entre l’univers intellectuel de l’auteur et de l’univers technique du fabricant. “