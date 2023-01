Editeurs, participez à l’étude sur les petites et moyennes maisons d’édition

Le ministère de la Culture réalise une étude auprès des maisons d’édition de livres. Ce sondage concerne les petites et moyennes structures.

Si le SNE, Le CNL, les DRAC… y participent tous les éditeurs concernés sont invités à répondre à cette enquête. Editeurs de livres papier, audio ou numériques, ou les 3, indépendants ou pas sont dans le scope.

L’objectif de cette étude est de mieux connaitre les caractéristiques de ces entreprises, leurs atouts et leurs difficultés, leurs regards sur leurs maisons et leur environnement explique le ministère. Préparez-vous à répondre à un questionnaire de 30mn maximum. Les réponses sont anonymes.



Vous avez jusqu’au 17 mars 2023 pour compléter le questionnaire. Si vous voulez répondre à cette étude, rendez-vous ici