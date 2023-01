Lancement de TikTok Academy pour aider les marques à communiquer sur le réseau

TikTok entend recruter des marques afin qu’elles se déploient de plus en plus sur le réseau social.



Avec l’académie en ligne, il est possible de se former à l’utilisation du réseau gratuitement.

TikTok Academy est disponible dans une douzaine de langues dont le français. La plateforme est ludique et interactive.

Les premiers modules permettent de revenir sur les bases, afin de s’approprier ses codes créatifs, les solutions publicitaires proposées ainsi que les règles de sécurité de la plateforme.



Des cours ont même été spécifiquement conçus pour accompagner les petites entreprises et les aider à configurer leur compte, créer des contenus pertinents pour leurs audiences, engager et discuter avec leurs communautés, et manier les nombreux outils publicitaires.

Pour vous inscrire c’est ici