Election présidentielle – 7 questions aux candidats sur l’avenir du livre - IDBOOX

Quel est le projet des candidats à l’élection présidentielle pour le livre et la lecture ?

Pour connaitre l’opinion des candidats, le SNE leur a envoyé un questionnaire.



Le Syndicat national de l’édition qui représente plus de 720 maisons, a souhaité interpeller les candidats à l’élection présidentielle 2022.



Dans ce questionnaire, le syndicat interroge les candidats. Les 7 questions posées couvrent un large champ des préoccupations du secteur.

Droit d’auteur, numérique, TVA et bien d’autres aspects stratégiques pour l’avenir du livre et de la lecture sont abordés.

Les réponses recueillies par le SNE seront diffusées dans quelques semaines.

Questions aux candidats à l’élection présidentielle ?

1 Quelles seront vos priorités en faveur du livre et de la lecture ?



2 Vous engagez-vous à garantir un cadre juridique français et européen équilibré pour le droit d’auteur, à limiter les exceptions à ce droit, et à lutter contre le piratage ?



3 Si le projet de directive permettant aux Etats membres d’introduire un taux réduit inférieur à 5% est adopté, vous engagez-vous à réduire à 2,1% le taux de TVA pour le livre ?



4 Alors que la vente des livres d’occasion se développe, quelles mesures concrètes mettrez-vous en œuvre pour assurer aux ayants droit une juste rémunération ?



5 Etes-vous favorable à la réduction du tarif postal pour l’envoi par les éditeurs indépendants et auto-distribués de leurs livres aux librairies?



6 Pensez-vous qu’il est souhaitable de maintenir des chargés du livre dans les ambassades ?



7 Quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour garantir au lecteur l’accès aux ouvrages dans des formats numériques non propriétaires sur toutes les plateformes ?